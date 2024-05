Zadržaný americký vojak neuspel s odvolaním proti väzbe v Rusku

Moskva 24. mája (TASR) - Súd v ruskom meste Vladivostok v piatok rozhodol ponechať amerického vojaka Gordona Blacka vo vyšetrovacej väzbe. Zadržali ho ešte začiatkom mája pre podozrenia z krádeže, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



Black sa odvolacieho konania zúčastnil prostredníctvom videa zo strediska pre predbežne zadržaných. Na súde sa domáhal zrušenia verdiktu o zadržaní, pričom prostredníctvom tlmočníka uviedol, že počas vyšetrovania a súdneho procesu zostane v Rusku.



Proti tomu namietala obžaloba a tvrdila, že americký seržant by mohol utiecť, ak ho z väzby prepustia. Vo väzbe má podľa pôvodného rozhodnutia zotrvať najmenej do 2. júla.



Ruská polícia zadržala Blacka 2. mája v prístavnom meste Vladivostok. Predtým slúžil v Južnej Kórei a na záver svojho vyslania sa z vlastnej iniciatívy a bez povolenia svojich nadriadených zastavil v Rusku, aby sa stretol so ženou, s ktorou mal pomer. Podozrievajú ho z toho, že ju okradol.



Ruská tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa rezortu vnútra minulý týždeň informovala, že Black svoju vinu priznal.



V Rusku momentálne zadržiavajú niekoľko Američanov vrátane bývalého príslušníka námornej pechoty Paula Whelana a reportéra denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha, ktorých americká vláda označuje za svojvoľne väznených a snaží sa vyjednať ich prepustenie.