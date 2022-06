Zadržaný muž sa priznal, že novinára a experta pochoval v džungli

Manaus 16. júna (TASR) - Brazílska federálna polícia oznámila, že jeden z mužov zadržaných v súvislosti so zmiznutím britského novinára Doma Phillipsa a brazílskeho odborníka na domorodých obyvateľov Bruna Pereiru sa priznal, že tieto nezvestné osoby pochoval v džungli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zadržaný Amarildo da Costa de Oliveira "podrobne opísal spáchaný zločin a určil miesto, kde telá pochoval", povedal šéf brazílskej federálnej polície. Dodal, že miesto, kde boli osoby údajne pochované je "veľmi ťažko dostupné".



Päťdesiatsedemročného Phillipsa, ktorý pravidelne prispieval do denníka The Guardian, a 41-ročného antropológa Bruna Pereiru s vedeckým zameraním na juhoamerické indiánske kmene, videli naposledy plaviť sa po rieke Itaguaí v nedeľu 5. júna. Odvtedy sú obaja muži nezvestní.



Dvojica mužov sa vydala na cestu do odľahlej oblasti džungle neďaleko hraníc s Peru a Kolumbiou, kde žije najväčší počet civilizáciou nedotknutých pôvodných obyvateľov na svete.



Brazílsky minister spravodlivosti Anderson Torres v stredu v príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že bol informovaný o náleze ľudských pozostatkov v džungli.



Brazílska polícia v súvislosti so zmiznutím Phillipsa a Pereiru zadržala okrem Amarilda da Costa de Oliveiru aj jeho brata Oseneya da Costa Oliveiru.



Svedkovia vyhlásili, že videli Amarilda plaviť sa vysokou rýchlosťou na člne tým istým smerom ako čln, v ktorom sa viezli Phillips a Pereira pred svojím zmiznutím.



Domorodí obyvatelia podľa polície tvrdia, že niekoľko dní pred svojím zmiznutím dostal Pereira vyhrážky v spojitosti so svojou kampaňou proti nezákonnému rybolovu v tejto oblasti.