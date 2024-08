Zadržaný muž zo Sýrie sa priznal k útoku nožom v Solingene

Berlín 25. augusta (TASR) - Hlavný podozrivý z útoku nožom v nemeckom meste Solingen sa vzdal polícii a počas vyšetrovania sa priznal k činu, uviedla v nedeľu polícia vo vyhlásení. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podozrivým z útoku je občan Sýrie vo veku 26 rokov a po jeho zatknutí v sobotu neskoro večer je jeho účasť na udalostiach "v súčasnosti predmetom dôkladného vyšetrovania", uvádza sa vo vyhlásení.



K útoku nožom došlo v piatok večer na námestí Fronhof počas osláv 650. výročia založenia mesta Solingen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Útočník zabil dvoch mužov a jednu ženu, päť osôb vážne zranil.



Polícia v sobotu zadržala 15-ročného chlapca, ktorý by podľa nej mohol byť spojený s útokom. Neskôr informovala o zadržaní ďalšej osoby, ale neposkytla o nej viac podrobností.



K zodpovednosti za piatkový útok sa v sobotu prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Na sieti Telegram napísala, že útok je "pomstou za moslimov v Palestíne a všade", čím zjavne narážala na vojnu Izraela a hnutia Hamas v Pásme Gazy.



IS však bezprostredne neposkytla žiadne dôkazy pre svoje tvrdenie a zatiaľ nie sú známe ani kontakty medzi útočníkom a teroristickou organizáciou.



Nemecká prokuratúra v sobotu uviedla, že nevylučuje teroristický motív tohto činu.