Zadržaný Navaľnyj Rusov vyzval, aby vyšli do ulíc a protestovali

Moskva 18. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v stredu Rusov vyzval, aby v uliciach zorganizovali protivládne protesty, informovala agentúra AFP.



Navaľného zadržali v nedeľu na letisku Šeremetievo v Moskve po návrate z Nemecka, kde sa podrobil liečbe po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok.



"Nezostávajte potichu. Vzdorujte. Vyrazte do ulíc," uviedol 44-ročný protikorupčný aktivista vo videozázname zverejnenom na YouTube.



Navaľnyj sa na ľudí obrátil z policajnej stanice v meste Chimki, kde v pondelok zasadol súd.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na svojom konte na sociálnej sieti Twitter oznámila, že súd vzal Navaľného do väzby na 30 dní - do 15. februára.



Okolo policajnej stanice v Chimkách, kde súd zasadal, sa zišli desiatky ľudí, ktorí žiadali Navaľného prepustenie na slobodu, pričom skandovali "Pustiť!".



Medzičasom ministerstvo vnútra podľa agentúry Interfax vysvetlilo, že pojednávanie sa konalo v budove polície pre to, že Navaľnyj sa nepodrobil testu na COVID-19. Z toho istého dôvodu bol obmedzený aj okruh ľudí, ktoré sa na pojednávaní mohli zúčastniť, dodalo ministerstvo.