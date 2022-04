Zadržaný ruský tanker môže po zadržaní v Grécku pokračovať v plavbe

Atény 22. apríla (TASR) - Grécke úrady prepustili ropný tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou, ktorý bol tento týždeň zadržaný na základe sankcií EÚ súvisiacich s vojnou na Ukrajine. Uviedla to v piatok hovorkyňa pobrežnej stráže.



Podľa agentúry AFP hovorkyňa vysvetlila, že grécke úrady sa presvedčili, že plavidlo, ktoré údajne prevážalo iránsku ropu, zmenilo vlastníka a už nie je viazané sankčnými nariadeniami EÚ, preto môže vyplávať na more.



Tanker s 19 ruskými členmi posádky na palube bol zadržaný 15. apríla a kotvil v zálive Karystos nachádzajúcom sa na južnom pobreží ostrova Eubója (Evia).



Podľa internetovej stránky Marine Traffic loď menom Pegas pôvodne smerovala do terminálu Marmara v Turecku.



Hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže informovala, že loď teraz nesie meno Lana. Jej nového majiteľa hovorkyňa nekonkretizovala.



Agentúra AFP pripomenula, že Európska únia v súvislosti s inváziou na Ukrajinu uvalila na Rusko celý rad sankcií a je medzi nimi aj zákaz dovozu a vývozu veľkého množstva tovaru a tiež zákaz vstupu lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou do prístavov EÚ. Ropa a zemný plyn zatiaľ nie sú súčasťou reštriktívnych opatrení.