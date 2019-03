Zadržaný Sýrčan z IS tvrdil, že pracuje pre grécke tajné služby

Šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 uviedol, že zadržaný sa na súde snažil viacerými tvrdeniami vyvliecť z kauzy.

Budapešť 26. marca (TASR) - Sýrsky občan Hasan F., ktorého zadržali minulý piatok v Budapešti a ktorý sa ako člen teroristickej organizácie Islamský štát (IS) mal zúčastniť vyvraždenia 20 členov jednej rodiny, sa na maďarskom súde odvolával na svoje kontakty s gréckymi tajnými službami. Informoval o tom v utorok spravodajský server hirado.hu.



Na súde pri rozhodovaní o vzatí do väzby vypovedal, že je agentom gréckych tajných služieb a že pracuje na tom, aby do rúk polície dostal čo najviac džihádistov, ktorí ušli do Európy.



Šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 uviedol, že zadržaný sa na súde snažil viacerými tvrdeniami vyvliecť z kauzy. "Všetky informácie, ktoré vyhlási, preveríme, aj za pomoci medzinárodných partnerov," dodal Hajdu.



Expert na bezpečnostnú politiku József Horváth pre M1 vylúčil možnosť, že by orgány ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únie spolupracovali s bývalým členom vedenia IS.



Podľa hirado.hu Sýrčan disponoval anonymnou bankovou kartou. Jeho obhajca László Kelen potvrdil túto skutočnosť a spresnil, že kartu jeho klient dostal v Grécku. Ako dodal, platí iba na území Grécka a na obdobie jedného mesiaca na ňu poukázali 500 eur.



Hasana F. najskôr zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou spolu cestoval.



Maďarský súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V procese vyhostenia ho vzali do cudzineckej väzby.



V rámci spolupráce príslušných maďarských a belgických orgánov vysvitlo, že zadržaný je od roku 2016 členom IS a že v roku 2016 vyvraždil 20 členov jednej rodiny, pretože sa nechceli stať členmi IS.



Podľa Vyšetrovacej hlavnej prokuratúry hlavného mesta je Sýrčan podozrivý, že sa osobne zúčastnil na poprave členov rodiny, ktorá bola vykonaná odťatím hláv.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)