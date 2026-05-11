ZADRŽANÝ tínedžer je podozrivý z prípravy útoku inšpirovaného IS

Autor TASR
Berlín 11. mája (TASR) - Nemecká polícia zadržala v Hamburgu 17-ročného Sýrčana podozrivého z plánovania útoku, ktorý sa pravdepodobne inšpiroval džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS), uviedla v pondelok miestna prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Mladíka zadržala 7. mája špecializovaná jednotka hamburskej polície. Pri prehliadke nehnuteľnosti, v ktorej mladík býval, vyšetrovatelia našli hnojivo, tekutý podpaľovač na grilovanie, kuklu a nôž.

Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že tínedžer je podozrivý z plánovania zabitia „neveriacich“ v nákupnom centre, bare alebo na policajnej stanici s pomocou výbušnín, Molotovových kokteilov alebo noža. Zároveň je podozrivý z „financovania terorizmu“, aj keď zatiaľ nie je jasné, v akej forme.

Podozrivému bolo nariadené psychiatrické vyšetrenie.

Vo vyhlásení prokuratúry sa ďalej uvádza, že pre vyšetrovanie boli kľúčové najmä informácie od nemeckých spravodajských služieb a spolkovej polície.

Nemecko je v posledných rokoch v stave vysokej pohotovosti po viacerých smrteľných incidentoch, z ktorých niektoré boli motivované džihádistickou ideológiou, zatiaľ čo iné spáchali ľudia s psychickými problémami, píše AFP.
