Zadržaný ukrajinský politik V. Medvedčuk vypovedal na odvolacom súde

Kyjev 21. mája (TASR) - Zadržaný opozičný politik Viktor Medvedčuk v piatok vypovedal na odvolacom súde v Kyjeve. Pred pojednávaním novinárom povedal, že má "bojovú náladu" a poprel obvinenia z poskytovania informácií ruským bezpečnostným službám, informujú agentúra Interfax a RIA Novosti.



"Prístup k tajným materiálom som mal do roku 2004, keď som pôsobil na pozícii vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny. Posledných 15 rokov mi nikdy neboli poskytnuté žiadne tajné informácie," uviedol Medvedčuk.



Na súd prišiel v súvislosti s odvolaním proti domácemu väzeniu, v ktorom sa nachádza od 11. mája.



"Mám bojovú náladu. Spolieham sa na to, že súd bude spravodlivý," uviedol Medvedčuk pri vstupe do budovy. Dodal tiež, že dôkazy proti nemu sú "neprípustné" a "neobjektívne".



Pred budovou súdu v Kyjeve sa zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí a došlo k potýčkam medzi ukrajinskými nacionalistami a stúpencami Medvedčuka a jeho politického hnutia Opozičná platforma - Za život.



Medvedčuk je považovaný za najvplyvnejšieho proruského politika na Ukrajine. Čelí obvineniam z prevodu licencií na ťažbu ropy a zemného plynu z jedného z polí na Kryme na ruské orgány a taktiež z údajného zverejnenia utajených informácií o rozmiestnení ukrajinských vojenských jednotiek.



Medvedčuk získal v médiách prezývku "Putinov kmotor", keďže ruský prezident je krstným otcom jeho dcéry. Putin minulý týždeň označil zatknutie Medvedčuka za politickú čistku.