Zadržiavaného prezidenta v Nigeri vyšetril jeho lekár

Niamey 12. augusta (TASR) - Nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, ktorého od júlového prevratu zadržiavajú, vyšetril v sobotu jeho lekár. Pre agentúru AFP to povedal člen jeho sprievodu, informuje TASR.



Bazouma podľa zdroja "dnes navštívil jeho lekár". Prezidentovi a jeho manželke a synovi, ktorých zadržiavajú spolu s ním, tiež doniesol potraviny. "V danej situácii je v poriadku," dodal zdroj.



Obavy o zdravie a podmienky zadržiavania demokraticky zvoleného prezidenta Nigeru, jeho manželky a 20-ročného syna rastú, odkedy sa moci v západoafrickej krajine chopila 26. júla armáda. Znepokojenie vyjadrili okrem iných aj Európska únia a Africká únia.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že podmienky, v akých sa Bazoum nachádza, by bolo možné posúdiť ako neľudské a ponižujúce zaobchádzanie v rozpore s medzinárodným právom. Šéf diplomacie USA Antony Blinken kritizoval, že nigerská junta odmieta prepustiť rodinu Bazouma ako gesto dobrej vôle.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že tento týždeň hovorila so 63-ročným Bazoumom, ktorý zaobchádzanie so sebou, svojou manželkou a synom označil za "neľudské a kruté".



Bazouma s rodinou zadržiavajú v prezidentskom paláci v hlavnom meste Niamey. Jeden z jeho poradcov v stredu povedal, že sa im v domácom väzení míňajú zásoby potravín a celkové podmienky sa zhoršujú. Nemajú elektrinu a jesť môžu len ryžu a konzervy. Podľa Bazoumovej politickej strany prezidentova rodina nemá k dispozícii ani tečúcu vodu.