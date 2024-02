Zadržiavaného spisovateľa odsúdili v Číne na podmienečný trest smrti

Sydney 5. februára (TASR) - Čínsko-austrálsky spisovateľ obvinený zo špionáže bol v Číne odsúdený na podmienečný trest smrti. Uviedla to v pondelok austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová, podľa ktorej je Austrália z rozsudku zhrozená. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Yang Hengjuna (Jang Cheng-ťüna) zadržali čínske úrady v januári 2019, keď pricestoval do Číny z New Yorku so svojou manželkou a nevlastnou dcérou. Súdny proces so spisovateľom prebiehal od mája 2021 za zatvorenými dverami. Yang obvinenia zo špionáže poprel.



Podľa šéfky austrálskej diplomacie je rozhodnutie súdu "zdrvujúcou správou pre doktora Yanga, jeho rodinu a všetkých, ktorí ho podporovali".



Wongová dodala, že Austrália bude čo "najdôraznejšie informovať o svojej reakcii" a bude naďalej presadzovať záujmy a blaho spisovateľa vrátane primeranej lekárskej starostlivosti.



Peking zatiaľ rozsudok neoznámil. V krajine sa podmienečné tresty po určitom čase spravidla menia na doživotné tresty, píše AP.



Yang sa narodil v Číne a pred odchodom do súkromného sektora pôsobil ako diplomat a agent štátnej bezpečnosti. Austrálske občianstvo získal v roku 2002. Peking dvojaké občianstvo neuznáva.