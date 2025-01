Zadržiavanú taliansku novinárku v Iráne prepustili

Rím 8. januára (TASR) - Taliansku novinárku Ceciliu Salovú, zadržiavanú takmer tri týždne v iránskom väzení, prepustili a vracia sa späť domov. V stredu to oznámil úrad talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, informuje TASR podľa agentúr AFP a ANSA.



"Lietadlo vezúce novinárku Ceciliu Salovú domov odletelo z Teheránu pred niekoľkými minútami" po "intenzívnej práci na diplomatických a spravodajských linkách", spresnil úrad premiérky. Lietadlo s novinárkou by malo pristáť v Ríme o 15.30 h miestneho času.



Salová (29) je korešpondentkou denníka Il Foglio a autorkou podcastov. Do Iránu pricestovala 13. decembra na novinárske víza, pričom 19. decembra ju zadržali pre údajné porušenie tamojších zákonov. Uviedlo to tamojšie ministerstvo kultúry, ktoré má na starosti akreditácie aj dozor nad zahraničnými novinármi v krajine.



K zadržaniu Salovej došlo niekoľko dní po tom, ako na letisku v Miláne zadržali švajčiarsko-iránskeho podnikateľa na základe amerického zatykača. Ten naňho USA vydali pre údajné dodanie súčiastok do dronov, ktoré mali byť použité pri útoku v Jordánsku v januári 2023, keď zahynuli traja americkí vojaci, pripomína ANSA.



Salová naposledy zverejnila na sociálnej sieti X 17. decembra odkaz na svoj podcast s názvom "Rozhovor o patriarcháte v Teheráne". Ako korešpondentka predtým pôsobila aj na Ukrajine, kde informovala o vojne s Ruskom, spojencom Iránu.