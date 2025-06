Zadržiavaný Američan Joseph Tater opustil Rusko, tvrdí TASS

Moskva 6. júna (TASR) — Američana Josepha Tatera, ktorého v Rusku zadržali za napadnutie policajta a neskôr mu nariadili povinnú psychiatrickú liečbu, prepustili a odišiel z krajiny. TASR o tom informuje na základe správy ruskej agentúry TASS odvolávajúcej sa na orgány činné v trestnom konaní.



„Taterovi sa nejako podarilo opustiť zdravotnícke zariadenie, kde mal na základe rozhodnutia Meščanského súdu v Moskve absolvovať povinnú liečbu. Miesto pobytu Američana je v súčasnosti neznáme; opustil Ruskú federáciu,“ uviedol pre TASS nemenovaný zdroj.



Ďalší zdroj z „lekárskych kruhov“ uviedol, že Tatera prepustili z nemocnice do ambulantnej liečby, keďže „lekári nemali dôvod ho držať na klinike“. Jeho právnička Polina Vlasiuková agentúre povedala, že „o tom nič nevie“.



Tatera zadržali v Moskve v noci na 12. augusta 2024, keď sa údajne v jednom z moskovských hotelov správal agresívne. Podľa vyšetrovateľov odmietol predložiť doklady a fyzicky napadol policajta.



Súd poslal Tatera do vyšetrovacej väzby. Počas súdnych pojednávaní tvrdil, že do Ruska prišiel získať štatút politického utečenca a že v jeho rodnej krajine ho roky prenasledovala Ústredná spravodajská služba (CIA). Žiadal tiež, aby úradníci veľvyslanectva USA opustili súdnu sieň.



Tatera presunuli na psychiatrické oddelenie už počas pobytu vo vyšetrovacej väzbe. Lekárska komisia to zdôvodnila tým, že sa uňho prejavuje napätie, impulzívnosť a halucinácie vrátane pocitu prenasledovania a nedostatočne kritického postoja k svojmu stavu. Jeho právnička Polina Vlasiuková vtedy označila hospitalizáciu svojho mandanta za nezákonnú a neopodstatnenú.



Konanie voči Taterovi súd v apríli zastavil a zároveň ho poslal na nútenú liečbu.



Rusko v posledných rokoch na základe rôznych obvinení - od špionáže a kritiky ruskej armády až po malé krádeže a rodinné spory - zadržalo niekoľko amerických občanov. Na základe toho Washington prišiel s obvinením, že Rusko berie týchto ľudí fakticky ako rukojemníkov, aby ich využilo pri výmene zajatcov.



Americký prezident Donald Trump a šéf Kremľa Vladimir Putin v májovom telefonickom rozhovore hovorili aj o výmene väzňov vo formáte „deväť za deväť“. Agentúra Reuters po ňom zverejnila zoznam Američanov odsúdených v Rusku, ktorých by USA chceli dostať domov v rámci výmeny väzňov. Nachádza sa na ňom aj Tater.