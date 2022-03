Zágaríová-Ratcliffová volá po prepustení nespravodlivo väznených

Londýn 21. marca (TASR) - Britsko-iránska humanitárna pracovníčka Názanín Zágharíová-Ratcliffová, ktorá bola v iránskom väzení od roku 2016, sa v pondelok zastala všetkých nespravodlivo väznených v Iráne a vyzvala na ich prepustenie. Bolo to jej prvé verejné vystúpenie od návratu do Británie minulú stredu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Zágharíová-Ratcliffová sa poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jej prepustenie, no dodala, že "slobodu v pravom zmysle slova nedosiahneme, kým sa my všetci nespravodlivo väznení v Iráne opäť nestretneme s našimi rodinami". Sama seba opísala ako figúrku v rukách dvoch vlád, s ktorých vzájomnými spormi nemala nič spoločné. Kritizovala tiež to, že až piati britskí ministri zahraničných vecí celé roky sľubovali vybavenie jej prepustenia.



Zágháríovú-Ratcliffovú a inžiniera na dôchodku Anúšeha Ašúriho prepustili minulý týždeň po tom, čo britská vláda splatila Iránu dlh vo výške 475 miliónov eur z minulého storočia. Ide o spor z roku 1979, keď iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví zaplatil príslušnú sumu za britské tanky Chieftain, ktoré však neboli nikdy dodané.



Moráda Táhbáza, ktorý je taktiež držiteľom britského aj iránskeho pasu, však stále zadržiavajú v Iráne. "Mal letieť rovnakým lietadlom ako my a rovnako s ním všetci, ktorí majú dvojaké občianstvo," vyhlásila Zágharíová-Ratcliffová.



Podľa agentúry AFP Táhbáza síce z teheránskej väznice prepustili, ale dostal zákaz opustiť krajinu. Po 48 hodinách si ho predvolali na upravenie monitorovacieho náramku, no vo väzení musel zostať, pričom ho presťahovali do bližšie neurčenej lokality v blízkosti Teheránu. Aktuálne drží hladovku. Jeho rodina obviňuje britské orgány z nedostatku snahy a komunikácie.



Teheránsky súd v roku 2020 odsúdil Táhbáza na desať rokov väzenia za špionáž, spoluprácu s USA a ohrozovanie národnej bezpečnosti. Pracoval vtedy na projekte nadácie zameranej na ochranu perzských voľne žijúcich zvierat, pričom spolu s ním zatkli i jeho siedmich spolupracovníkov.



Zágharíovú-Ratcliffovú zadržali na teheránskom letisku v roku 2016, keď sa po návšteve u príbuzných vracala domov do Británie. Odsúdili ju na päť rokov väzenia za údajný pokus o zvrhnutie iránskej vlády. Minulý rok dostala trest ďalších 12 mesiacov odňatia slobody za účasť na proteste pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne v roku 2009. Ašúrí bol zatknutý v roku 2017 a odsúdený na desať rokov väzenia za údajnú špionáž pre Izrael. Obaja obvinenia odmietajú.



Podobným spôsobom boli zatknutí aj ďalšie osoby s dvojakým občianstvom – z Rakúska, Kanady, Francúzska, Nemecka, Švédska a Spojených štátov.