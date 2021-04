Zaghariovú-Ratcliffovú odsúdili v Iráne na ďalší rok väzenia

Teherán 26. apríla (TASR) – Nazanin Zaghariová-Ratcliffová, humanitárna pracovníčka s iránskym aj britským občianstvom, bola odsúdená na ďalší rok väzenia v Iráne. V pondelok o tom podľa agentúry AP informoval jej právnik.



Zaghariová-Ratcliffová si už v Iráne odpykala päťročný trest odňatia slobody. Jej právnik Hodždžat Kermaní pre AP uviedol, že druhý trest dostala v kauze obvinenia zo šírenia „propagandy proti systému", ktorého sa dopustila účasťou na proteste pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne v roku 2009.



Štátne médiá v Iráne rozsudku ponechali nateraz bez povšimnutia, uviedla AP. Manžel odsúdenej, Richard Ratcliffe, a britské ministerstvo zahraničia nereagovali na žiadosti agentúry AP o komentár.



Britský premiér Boris Johnson uviedol, že Spojené kráľovstvo zdvojnásobí úsilie na jej oslobodenie, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



„Vláda sa nezastaví, naše úsilie zdvojnásobíme – a v súvislosti s touto záležitosťou spolupracujeme aj s našimi americkými priateľmi," povedal.



K najnovšiemu zvratu v prípade Zaghariovej-Ratcliffovej dochádza v čase, keď Británia a Irán rokujú o dlhotrvajúcom spore ohľadom dlhu vo výške asi 400 miliónov libier, ktorý má Londýn voči Teheránu. Ide o kauzu z roku 1979, pred islamskou revolúciou, keď zosnulý iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví zaplatil príslušnú sumu za britské tanky Chieftain, ktoré neboli nikdy dodané.



Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli roku 2016 zadržali na teheránskom letisku, keď sa po návšteve rodiny vracala domov do Británie. Neskôr ju v Iráne odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia odmietali.



V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach. Jej pohyb bol však obmedzený - dostala elektronický monitorovací náramok - a bolo jej zakázané opustiť krajinu. Monitorovací náramok jej sňali v marci tohto roku. Nebolo však jasné, či po tom môže opustiť Irán. Krátko na to sa objavili správy, že ju čaká vypočutie v inej kauze, a to pred teheránskym revolučným súdom.