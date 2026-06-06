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ZÁHADNÁ SMRŤ: Katolícky biskup sa stal obeťou vraždy
Ku katolíckej cirkvi sa v Mozambiku, bývalej portugalskej kolónii, hlási približne štvrtina obyvateľov, vyplýva z posledného sčítania ľudu spred takmer desiatich rokov.
Autor TASR
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Maputo 6. júna (TASR) - Katolícky biskup, ktorého za správcu diecézy v centrálnej časti Mozambiku vymenoval pápež Lev XIV., sa v sobotu stal obeťou vraždy. S odvolaním sa na tamojšiu biskupskú konferenciu a políciu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Biskup Osorio Citora Afonso (54) bol zasiahnutý do hrude „pravdepodobne jedinou ranou“. K útoku došlo v jeho rezidencii v meste Quelimane. Mozambická biskupská konferencia uviedla, že Afonso bol „nájdený bez známok života za záhadných okolností, ktoré je potrebné objasniť“.
Mozambický prezident Daniel Chapo vyjadril vo svojom stanovisku hlboký smútok nad Afonsovou smrťou a označil ju za nenahraditeľnú stratu pre mozambickú spoločnosť.
Ku katolíckej cirkvi sa v Mozambiku, bývalej portugalskej kolónii, hlási približne štvrtina obyvateľov, vyplýva z posledného sčítania ľudu spred takmer desiatich rokov.
Afonso sa narodil v Mozambiku, pôsobil v Konžskej demokratickej republike a v Taliansku. V roku 2023 sa stal pomocným biskupom v Mapute a o rok neskôr bol vymenovaný za biskupa. V júli 2025 ho pápež Lev XIV. preložil do diecézy Quelimane.
Biskup Osorio Citora Afonso (54) bol zasiahnutý do hrude „pravdepodobne jedinou ranou“. K útoku došlo v jeho rezidencii v meste Quelimane. Mozambická biskupská konferencia uviedla, že Afonso bol „nájdený bez známok života za záhadných okolností, ktoré je potrebné objasniť“.
Mozambický prezident Daniel Chapo vyjadril vo svojom stanovisku hlboký smútok nad Afonsovou smrťou a označil ju za nenahraditeľnú stratu pre mozambickú spoločnosť.
Ku katolíckej cirkvi sa v Mozambiku, bývalej portugalskej kolónii, hlási približne štvrtina obyvateľov, vyplýva z posledného sčítania ľudu spred takmer desiatich rokov.
Afonso sa narodil v Mozambiku, pôsobil v Konžskej demokratickej republike a v Taliansku. V roku 2023 sa stal pomocným biskupom v Mapute a o rok neskôr bol vymenovaný za biskupa. V júli 2025 ho pápež Lev XIV. preložil do diecézy Quelimane.