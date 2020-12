ZÁHADNÉ OCHORENIE: V Indii museli hospitalizovať stovky ľudí

Naí Dillí 7. decembra (TASR) - Približne 340 ľudí hospitalizovali s neznámou chorobou v juhoindickom štáte Ándhrapradéš. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



K prepuknutiu záhadného ochorenia došlo v sobotu v meste Eluru. U osôb, ktoré následne hospitalizovali, sa prejavila nevoľnosť či bolesti hlavy, pričom mnohí upadli do bezvedomia, informoval hovorca tamojšieho úradu zdravotníctva.



Úrady dosiaľ nezistili príčinu zdravotných ťažkostí hospitalizovaných. Krvné testy však nepreukázali, že by išlo i vírusovú infekciu.



Miestne médiá informovali, že ochoreniu podľahol 45-ročný muž. Hovorca úradu zdravotníctva však trvá na tom, že zmienený muž skonal v dôsledku infarktu, ktorý s ochorením nesúvisel. Z celkového počtu 340 osôb, ktoré hospitalizovali v noci na nedeľu, už 168 prepustili.



"Všetci pacienti mali negatívny test na COVID-19. Po spravení (príslušných) testov je tiež vylúčené, že by za to (ich chorobu) mohlo znečistenie ovzdušia, vody alebo kontaminované potraviny. Ide o záhadné ochorenia a aktuálne prebiehajú ďalšie testy v snahe zistiť, o čo ide," uviedol hovorca.



Do mesta Eluru boli vyslané špecializované tímy lekárov, ktoré majú celú záležitosť objasniť a pomôcť pri liečbe pacientov. Na mieste okrem toho prebieha terénny monitoring - od domu k domu - s cieľom odhaliť prípadných ďalších chorých.



Opozičná strana Telugu déšam uviedla, že príčinou ochorenia je kontaminácia vody a miestnu samosprávu obvinila z nedbanlivosti. Zároveň žiada o vyšetrenie prípadu a miestne úrady vyzvala, aby v súvislosti s ochorením vyhlásili stav tzv. mimoriadnej situácie.