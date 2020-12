Záhadnú chorobu diplomatov USA zrejme spôsobilo mikrovlnné žiarenie

Washington 6. decembra (TASR) - Záhadné ochorenie amerických diplomatov pôsobiacich na Kube pravdepodobne spôsobilo mikrovlnné žiarenie. Vyplýva to z najnovšej správy komisie americkej Národnej akadémie vied, o ktorej v nedeľu informovala agentúra AP.



O vytvorenie správy, zverejnenej v sobotu, požiadalo ministerstvo zahraničných vecí USA. Ide o najnovší z pokusov zistiť príčinu neznámeho ochorenia, ktoré sa začalo šíriť najmä medzi americkými diplomatmi v kubánskej Havane koncom roka 2016.



Zo správy vyplýva, že najdôveryhodnejším vysvetlením príznakov diplomatov je "riadená, pulzná rádiofrekvenčná energia". Medzi príznaky, ktoré diplomati najčastejšie pociťovali, sa radia silné bolesti hlavy, závrate či problémy s poznávacími schopnosťami.



Podľa autorov správy je toto vysvetlenie pravdepodobnejšie ako predchádzajúce dohady odborníkov, ktorí pracovali s verziami, že šlo o tropické ochorenia či psychické problémy.



Zdroj tejto energie však 19-členná komisia nemenovala. V správe sa tiež nepíše, že by americkí diplomati boli terčom útoku. Podľa Akadémie prešetrenie tejto situácie však komplikuje aj to, že nie všetci diplomati pociťovali rovnaké príznaky, či skutočnosť, že inštitúcia nemala prístup ku všetkým predošlým štúdiám tohto ochorenia.



Komisia označila tieto prípady za "znepokojujúce", aj z dôvodu "silných bolestí a ochabnutosti, ktoré niektoré z týchto osôb pociťovali," vyjadril sa jej predseda a profesor medicíny na prestížnej Stanfordovej univerzite David Relman.



Na zdravotné problémy sa v období rokov 2016-18 sťažovali najmä americkí a kanadskí diplomati na veľvyslanectvách v Havane. Rovnaké symptómy však podľa vlastných slov pociťovali aj ich kolegovia na konzulátoch v čínskom meste Kanton začiatkom roka 2017.



Niekoľko desiatok Američanov nie je spokojných s odozvou svojej vlády na ich sťažnosti a najmenej jedna osoba už na rezort diplomacie USA podala žalobu.