Zahraničné médiá: Na primárky v Maďarsku hľadí opozícia s nádejou

Budapešť 30. septembra (TASR) - Maďarská opozícia, ktorá sa spojila proti vláde premiéra Viktora Orbána, hľadí na opozičné primárne voľby s obrovskou nádejou, napísal server euobserver.com.



Upozornil na to vo štvrtok maďarský spravodajský server hang.hu, ktorý citoval viaceré zahraničné médiá píšuce o primárkach. Ich prvé kolo sa skončilo v utorok.



Euobserver dodal, že po rokoch hádok a po sérii prehratých volieb sa vlani v decembri podarilo mnohofarebnej opozícii dohodnúť na bezprecedentných primárnych voľbách.



Agentúra Reuters vyzdvihla pozitívny postoj jednej z kandidátok na post premiéra a europoslankyne Kláry Dobrevovej, ktorá podľa čiastkových výsledkov prvého kola primárok získala najväčšiu podporu voličov. Dobrevová, ktorá je aj podpredsedníčkou Európskeho parlamentu, by mohla byť prvou premiérkou Maďarska. Maďarom sľubuje zníženie chudoby a čo najskorší vstup svojej krajiny do eurozóny.



Server euractiv.com pripomenul, že Dobrevová je manželkou Ferenca Gyurcsánya, ktorý v roku 2009 ako predseda vlády zlyhal po tom, čo svojim straníckym kolegom priznal, že v záujme volebného víťazstva pred voľbami klamali.



Podľa agentúry Bloomberg je Dobrevová pripravená zlikvidovať terajšiu ústavu, ktorá je podľa nej plná rozporov. Jej víťazstvo v prvom kole je skôr prekvapením, v druhom sa očakáva prvenstvo starostu Budapešti Gergelya Karácsonya.



Internetové vydanie francúzskeho denníka pravého stredu Le Figaro venovalo pozornosť technickým problémom primárok v rámci online volieb, ku ktorým došlo v úvode volieb 18. septembra. Le Figaro pripomenul volebný systém, ktorý je priaznivý pre vládnu stranu Fidesz, ale priblížil aj historické zomknutie mnohofarebnej opozície.



O kandidatúru na post predsedu maďarskej vlády pre budúcoročné parlamentné voľby sa uchádzajú piati politici: starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorý je kandidátom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd), Klára Dobrevová za Demokratickú koalíciu (DK), Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), Péter Jakab zo strany Jobbik a András Fekete-Győr z hnutia Momentum.



Podľa aktuálnych čiastkových výsledkov sa do druhého kola primárnych volieb môžu dostať Dobrevová, Karácsony a Márki-Zay. Výsledky volieb kandidátov na post premiéra očakávajú vo štvrtok večer.



Šéfovia DK, MSZP, Jobbiku, environmentálnej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a Momentumu sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.