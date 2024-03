Zahraničné médiá: Péter Magyar je novým nepriateľom premiéra Orbána

Budapešť 27. marca (TASR) - Skupina zahraničných médií začína jasne vnímať iniciatívu niekdajšieho bruselského diplomata Orbánovej administratívy Pétera Magyara ako "politický faktor, ktorý hýbe masami". Poukázal na to v stredu server blikk.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Tieto médiá zdôrazňujú, že maďarské médiá blízke vláde vedú organizovanú kampaň na diskreditáciu Magyara, čo veľmi sťažuje rozčarovaným sympatizantom Fideszu postaviť sa na jeho stranu a prípadne neskôr ho aj voliť.



"Chaotická politická sága, ktorú Maďari sledujú ako telenovelu", uvádza v titulku analýzy denník The Guardian. Venuje sa v nej hľadaniu odpovede na otázku, čo prinútilo Magyara zmeniť sa, stať sa kritikom Orbána, hoci bol dobre integrovanou postavou vládnucej strany Fidesz.



"Magyar sa stal skutočným tŕňom v oku premiéra, stal sa novým nepriateľom Orbána," píše týždenník Politico. Podľa neho Orbán musí čeliť novému nepriateľovi, ktorý sa pustil do boja proti režimu s tajnou zvukovou nahrávkou, na ktorej sa hovorí o vysokej miere korupcie v najvyšších politických kruhoch.



Vzostupom Magyara sa prehlbujú Orbánove problémy, konštatovala agentúra Associated Press. Cituje Magyara, podľa ktorého vysokí predstavitelia spolupracovali pri zatajení korupcie, čo je ďalšou etapou, ktorá otriasa vládnutím Orbána.



Podľa agentúry AFP Magyar dúfa, že sa mu podarí prelomiť "múr propagandy" Fideszu. Orbánov režim totiž stavia na slogany a mantry v záujme toho, aby riadil ľudí a prinášal rozhodnutia, ktoré sú údajne v ich záujme, pričom si medzi sebou rozdeľujú národný majetok. Vládne médiá "vedú dobre zorganizovanú kampaň na jeho diskreditáciu," povedal pre AFP analytik Daniel Rona.



Magyar v stredu oznámil, že chce 6. apríla zorganizovať masovú protivládnu demonštráciu. Urobil tak po fakľovom sprievode v Budapešti, na ktorom sa v utorok večer zúčastnilo niekoľko tisíc demonštrantov.



Magyar v utorok vypovedal na prokuratúre o údajnom manipulovaní vyšetrovacieho spisu korupčnej kauzy vo vládnych kruhoch. Predtým na Facebooku zverejnil zvukový záznam vyhotovený v januári 2023. Na ňom jeho bývalá manželka a vtedajšia ministerka spravodlivosti Judit Vargová popísala manipulovanie dôkazov v jednej z najvážnejších maďarských korupčných káuz.



Medzi dvoma hlavnými obvinenými v tomto prípade figuruje aj niekdajší štátny tajomník ministerstva spravodlivosti a poslanec parlamentu za vládnu stranu Fidesz Pál Völner. Vargová okrem iného povedala, že prokurátorom bolo navrhnuté, čo majú z vyšetrovacích spisov kauzy Schadl-Völner odstrániť.



Magyar na protest proti praktikám Orbánovej vlády vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Verejnosti sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie udelenej v kauze týkajúcej sa pedofílie, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)