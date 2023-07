Zahraničné pobočky nezávislej TV Dožď vyhlásili v Rusku nežiaduce

Moskva/Londýn 25. júla (TASR) - Ruská generálna prokuratúra vyhlásila lotyšskú a holandskú pobočku nezávislej ruskej televízie TV Dožď za nežiaducu na území Ruskej federácie. Informovala o tom v utorok britská stanica BBC, ktorá dodala, že TV Dožď má od roku 2021 v Rusku aj status tzv. zahraničného agenta.



V reakcii na najnovšie rozhodnutie ruskej prokuratúry TV Dožď zastavila prijímanie finančných darov z Ruska, zrušila existujúce predplatné od Rusov a vyzvala obyvateľov Ruska, aby na svojich profiloch na sociálnych sieťach nezdieľali odkazy na materiály TV Dožď, pretože "je to teraz nebezpečné".



Na margo rozhodnutia ruských úradov novinár TV Dožď Andrej Zacharov podotkol, že ide o situáciu, ktoré je "nešťastím pre každé médium, ale pre televízny kanál obzvlášť."



Objasnil, že kým textové vydanie môže nezverejniť mená svojich respondentov a neubudne tým z kvality spravodajstva, televízny kanál svojich hostí v štúdiu nepredstaviť nemôže.



V praxi to podľa Zacharova znamená, že TV Dožď zrejme príde o možnosť pozvať do vysielania alebo reportáží expertov či bežných ľudí, ktorí sú buď v Rusku, alebo sa s ním nechcú úplne prerušiť väzby.



V marci roku 2022, krátko po začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu, väčšina novinárov TV Dožď emigrovala z Ruska a začala vysielať v Lotyšsku, ale tamojšia licencia im bola po nejakom čase odobraná pre porušenie zákona. Redakcia sa následne presťahovala do Amsterdamu.



Ruská generálna prokuratúra pri vyhlásení Dožďa za nežiaducu organizáciu obvinila tento televízny kanál aj z toho, že na jeho práci sa podieľajú jeho zamestnanci, ktorých ruské ministerstvo spravodlivosti predtým vyhlásilo za tzv. zahraničných agentov, ako napr. Tichon Dziadko, Jekaterina Kotrikadzeová, Vladimir Romenskij, ktorý už z Dožďa odišiel, či Anna Mongajtová a ďalší.



Generálna prokuratúra tiež tvrdí, že Dožď distribuuje materiály "extrémistických organizácií" - nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) založenej väzneným opozičným politikom Alexejom Navaľným, či jeho štábov založených v ruských regiónoch.



TV Dožď podľa Moskvy spolupracuje aj s tzv. zahraničnými agentmi ako spravodajský web Meduza či Rádio Sloboda. Zverejňuje tiež informačné materiály organizácií vyhlásených v Rusku za nežiaduce, čím údajne "diskredituje štátne orgány Ruskej federácie" a orgány činné v trestnom konaní a šíri aj "nepresné informácie" o vojne Ruska proti Ukrajine.



Koncom júna bol za nežiaducu organizáciu v Rusku vyhlásený aj denník Novaja gazeta Europe, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine začala publikovať mimo Ruska.



K ďalším nezávislým médiám na zozname nežiadúcich organizácií patria weby Važnyje istorii, Bellingcat a The Insider, dodala BBC.