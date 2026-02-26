< sekcia Zahraničie
Zahraničné projekty Rosatomu pokračujú napriek britským sankciám
Británia v utorok zaradila na nový sankčný zoznam tri dcérske spoločnosti Rosatomu, ktoré sú zapojené do zahraničných projektov Moskvy.
Autor TASR
Moskva 26. februára (TASR) - Ruská štátna spoločnosť Rosatom vo štvrtok vyhlásila, že napriek novým britským sankciám uvaleným na ruské firmy bude pokračovať v zahraničných projektoch výstavby jadrových elektrární a naďalej plniť svoje záväzky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Británia v utorok zaradila na nový sankčný zoznam tri dcérske spoločnosti Rosatomu, ktoré sú zapojené do zahraničných projektov Moskvy. Urobila tak v rámci svojho najväčšieho sankčného balíka od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Vláda v Londýne tvrdí, že dcérske spoločnosti zaradila na zoznam pre ich pomoc pri „uzatváraní zmlúv na nové ruské jadrové zariadenia v zahraničí, čím získavajú ďalšie zdroje príjmov z energetiky, aby kompenzovali prudký pokles príjmov z ropy“.
„Rosatom považuje akékoľvek jednostranné obmedzenia za nelegitímne podľa medzinárodného práva. V oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely je bezpečnosť najvyššou prioritou. Opatrenia narúšajú tieto základy,“ uviedol Rosatom vo vyhlásení. Samotná spoločnosť v súčasnosti nepodlieha žiadnym sankciám.
Ruská spoločnosť mala v roku 2024 najväčšie portfólio zahraničných projektov jadrových elektrární na svete - ide o 33 veľkokapacitných energetických blokov. Podnik v súčasnosti stavia jadrové elektrárne napríklad v Turecku, Egypte, Číne, Bangladéši, Maďarsku či Kazachstane.
V júni 2025 si Kazachstan vybral Rosatom, aby viedol medzinárodné konzorcium pre výstavbu prvej jadrovej elektrárne v krajine. Kazachstanská agentúra pre atómovú energiu vo štvrtok uviedla, že sankcie Británie neovplyvnia proces výstavby, pretože neuzavrela zmluvu so žiadnym zo sankcionovaných subjektov. Práce na elektrárni prebiehajú podľa plánu, no agentúra monitoruje sankcie krajín a zohľadňuje riziká, uviedla agentúra.
