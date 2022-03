Zahraniční lídri smútia za Madeleine Albrightovou

Bývalý americký prezident Bill Clinton (uprostred), bývalá šéfka americkej diplomacie Madeleine Albrightová a niekdajší veliteľ síl Severoatlantickej aliancie v Európe Wesley Clark sa rozprávajú počas osláv 20. výročia príchodu síl NATO do Kosova v Prištine 12. júna 2019. Foto: TASR/AP

Sprava bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová, bývalý americký prezident George W. Bush a bývalá americká ministerka zahraničných vecí Condoleezza Riceová na konferencii usporiadanej Inštitútom Georgea W. Busha 19. októbra 2017 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: Vo veku 84 rokov zomrela bývalá americká diplomatka M. Albrightová



Manželka vtedajšieho amerického prezidenta Hillary Clintonová na jednodňovej návšteve SR. Zľava: E. Kováčová, H. Clintonová a M. Kováč v Primacionálnom paláci. V.Benko 6.7.1996 Foto: TASR V.Benko

Prečítajte si aj: Reakcie politikov na úmrtie americkej diplomatky Albrightovej



Českí politici o rodáčke z Prahy Albrightovej: Bola to veľká dáma, zásadový človek



Madeleine Albrightová, archívna snímka. Foto: TASR Andrej Galica

Madeleine Albrightová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 24. marca (TASR) - Prinášame reakcie na úmrtie bývalej americkej ministerky zahraničných vecí Madeleine Albrightovej, ktorá tento post zastávala v rokoch 1997–2001 ako vôbec prvá žena v dejinách USA. Albrightovej rodina v stredu oznámila, že zomrela na rakovinu vo veku 84 rokov. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.Prezident USA Joe Biden:Bývalý prezident USA Bill Clinton, ktorý vymenoval Albrightovú do funkcie:Niekdajší prezident USA George W. Bush:Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová:Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová:Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová:Britský expremiér Tony Blair:Českí politici spomínali v stredu na zosnulú bývalú americkú ministerku zahraničných vecí a rodáčku z Prahy Madeleine Albrightovú ako na noblesnú dámu a zásadového človeka. Pripomínali jej zásluhy na prijatí Českej republiky do NATO. Albrightová zomrela v stredu vo veku 84 rokov.Informácie priniesol portál iDNES.cz.Podľa českého europoslanca a bývalého ministra zahraničných vecí Alexandra Vondru nikto neurobil pre Česko v USA toľko, čo Albrightová.napísal.Premiér Petr Fiala uviedol, že bývalá šéfka americkej diplomacie patrí k veľkým svetovým štátnikom. Podľa jeho slov má mimoriadne zásluhy o Českú republiku a zaslúžila sa aj o to, že Česko je vo väčšom bezpečí vďaka členstvu v Severoatlantickej aliancii.povedal.povedal niekdajší šéf českej diplomacie Tomáš Petříček.Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová na Twitteri napísala, že úmrtie Albrightovej ju veľmi zasiahlo.uviedla v tvíte.napísal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Albrightovú označil za mimoriadnu osobnosť, ktorá sa zasadila o demokraciu či ľudské práva.Vďačnosť za jej podiel na členstve ČR v NATO, predovšetkým v súčasnosti pri pohľade na Ukrajinu, vyjadrila aj ministerka obrany Jana Černochová. Na Twitteri jeji predseda Senátu Miloš Vystrčil. Primátor Prahy Zdeněk Hřib označil zosnulú za veľkú dámu a priateľku Česka, ktorá bude teraz chýbať.Poslanec Marek Výborný pripomenul, že jej židovská rodina mala korene v meste Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí. Tamojším rodákom bol Albrightovej otec Josef Korbel. Rodisko svojho otca navštívila Albrightová v júni 2015, pripomenul portál iDNES.cz.