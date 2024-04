Zahraniční novinári sa v Číne sťažujú na obťažovanie a násilie

Peking 8. apríla (TASR) - Zahraniční novinári v Číne sa naďalej sťažujú na zložité pracovné podmienky napriek tomu, že obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu už neplatia. Uviedol to Klub zahraničných spravodajcov v Číne, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V pondelok vyšla správa založená na prieskume, na ktorom sa zúčastnilo 101 zo 157 členov klubu. Väčšina uviedla, že podmienky sa v porovnaní so stavom počas pandémie v roku 2023 trochu zlepšili, avšak spravodajské pokrývanie udalostí je naďalej podobne ťažké ako pred covidom.



Až 99 percent opýtaných uviedlo, že podmienky pre spravodajcov v Číne sotvakedy zodpovedajú medzinárodným štandardom. Zastrašovanie a sledovanie novinárov sú stále hlavnými prekážkami v krajine, pričom až 81 percent respondentov už zažilo obťažovanie a násilie. Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj teraz o niečo viac ako polovica respondentov uviedla, že im polícia alebo verejní činitelia aspoň raz bránili v práci.



Prieskum ďalej ukázal, že úrady na monitorovanie mediálnych pracovníkov po prvý raz použili aj drony.



"Počas pandémie bola situácia v teréne strašná," povedal David Rennie, šéf pekinskej kancelárie časopisu The Economist. "Situácia je oveľa menej predvídateľná, je ťažšie predpovedať, kedy vás budú sledovať alebo kedy výjazdu do terénu bez sprievodu zabráni miestny odbor propagandy," dodal.