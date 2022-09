ZAHRANIČNÍ POLITICI: Reakcie na úmrtie kráľovnej Alžbety II.

Prečítajte si aj: VO VEKU 96 ROKOV ZOMRELA KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II.

Londýn/Balmoral 8. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok britská kráľovná Alžbeta II. Oznámil to Buckinghamský palác.TASR prináša reakcie zahraničných politikov.Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyjadril vo štvrtok úctu britskej kráľovnej Alžbete II., najdlhšie vládnucej panovníčke, ktorá zomrela vo veku 96 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Guterres vo vyhlásení.Hlbokú sústrasť v súvislosti s úmrtím Alžbety II. vyjadril vo štvrtok aj Biely dom. Ako uviedol, bola vodkyňou jedného z najsilnejších spojencov Spojených štátov.uviedla niekoľko minút po oznámení úmrtia britskej panovníčky hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová.vo svojej reakcii na úmrtie britskej panovníčky Alžbety II. uviedol, žeVo svojom statuse na Twitteri Macron napísal:vyjadrila smútok nad správou o kráľovninom úmrtí a vo svojom tvíte zdôraznila:v kondolenčnej správe vyzdvihol zosnulú britskú kráľovnú akoDraghi, ktorý talianskej vláde predsedá do predčasných volieb, uviedol, že Alžbeta II. reprezentovala Spojené kráľovstvo a britské Spoločenstvo národovSústrasť britskej kráľovskej rodine vyjadril aj, podľa ktorého zosnulá panovníčkaPredsedníčka Európskej komisievo svojom vyhlásení na Twitteri uviedla, že kráľovná Alžbeta II. bola svedkom vojny aj zmierenia v Európe a aj mimo nej a hlbokých premien na našej planéte i v našej spoločnosti.uviedla šéfka exekutívy EÚ.Predseda Európskej radyvo svojom sústrastnom prejave na Twitteri pripomenul, že zosnulá britská panovníčka mala prezývku aj "Alžbeta Stála" a to aj preto, žePredsedníčka Európskeho parlamentuvo vyhlásení pre médiá pripomenula, že len málokto formoval históriu sveta ako Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II.odkázala šéfka europarlamentu.Šéf diplomacie EÚvo svojom oficiálnom vyhlásení skonštatoval, že "pozoruhodné panovanie" kráľovnej Alžbety II. bolo svedkom kľúčových udalosti 20. a 21. storočia.uviedol Borrell.Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO)vyjadril vo štvrtok úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II., pričom ocenil jej vládnutie počas siedmich desaťročí.napísal Stoltenberg na sociálnej sieti Twitter.dodal.vo štvrtok krátko po oznámení Alžbetinho úmrtia uviedla, že britská panovníčka bolapovedala Trussová v krátkom prejave na schodoch svojho sídla na Downing Street - len dva dni po tom, čo ju kráľovná Alžbeta II. vymenovala za novú premiérku krajiny, píše AFP.Hlboký zármutok nad smrťou britskej panovníčky Alžbety II. vyjadril vo štvrtok český prezident Miloš Zeman. Uviedol to jeho hovorca Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.odkázal český prezident prostredníctvom hovorcu.Sústrasť britskej kráľovskej rodine, obyvateľom Británie a Spoločenstvu národov vyjadril aj český premiér Petr Fiala. "dodal úrad vlády.uviedol, že britská kráľovná bola symbolom kontinuity a stability.dodal Vystrčil.Predsedníčka dolnej komory českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová vyzdvihla panovníčkinu oddanosť vlasti a podriadenosť potrebám svojho ľudu.dodala.prijal správu o smrti kráľovnej Alžbety II. s hlbokým smútkom a jej skon označil za nenapraviteľnú stratu. Svoju sústrasť britskej kráľovskej rodine, ako aj národom Británie a Spoločenstva národov vyjadril Zelenskyj prostredníctvom sociálnych sietí.Ako informovala agentúra AFP, mnohí nemeckí politici označili zosnulú kráľovnú Alžbetu II. zapo dvoch svetových vojnách.konštatovalzasa uviedol, že štátna návšteva kráľovnej v povojnovom Nemecku v roku 1965 bolaPrejav sústrasti britskej kráľovskej rodine, britskej vláde, občanom Británie i Spoločenstva národov zaslal aj. Alžbeta II. bola podľa Sáncheza osobnosťou celosvetového významu,označil zosnulú kráľovnú Alžbetu II. za ikonu a dodal, že považuje za česť, že sa s ňou mohol osobne stretnúť.napísal Morawiecki na svojom Facebooku.vo svojej reakcii označil kráľovnú Alžbetu II. zaDodal, že jej odchod zanecháva "obrovské prázdno". Uviedol však, že Alžbeta II. bude "zlatými písmenami zapísaná v análoch svetových dejín".Agentúra AFP v súvislosti s Pakistanom dodala, že je druhou najľudnatejšou krajinou v Spoločenstve národov združujúcom bývalé britské kolónie.vzdal úctu vo štvrtok zosnulej britskej kráľovnej Alžbete II., ktorú nazval. Dodal, že sa teší na spoluprácu s novým panovníkom, kráľom Karolom III, s ktorým ho už teraz podľa jeho slov spája "blízke priateľstvo". TASR správu prevzala z agentúry AFP.Biden vo vyhlásení s manželkou Jill povedal, že kráľovná Alžbeta II., ktorá bola na tróne 70 rokov, prehĺbila spojenectvo Británie a Spojených štátov. Dodal, že prispela k tomu, aby bol vzťah oboch krajín mimoriadny.Ako sa ďalej píše vo vyhlásení Bieleho domu, Alžbeta II. bolaa bola zdrojom hrdosti pre mnohé generácie Britov.Bývalý americký prezidentocenil Alžbetu II. za jejuviedol Obama vo vyhlásení.Vláda Alžbety II. sa podľa slov Obamu vyznačovalapričom "vzdorovala nástrahám a očakávaniam kladeným na ženy jej generácie".Bidenov predchodca v Bielom domevo vyhlásení uviedol, že Alžbeta II. zostane v pamätipíše agentúra AP.dodal Trump.Úprimnú sústrasť vyjadrili tiež americkí exprezidenti