Zahraničný odbor prezidenta povedie významný český diplomat z Bruselu

Praha 14. februára (TASR) - Šéfom zahraničného odboru v Kancelárii prezidenta republiky (KPR) sa s novým prezidentom Petrom Pavlom stane súčasný diplomat v Bruseli Jaroslav Zajíček. Vedúcim protokolu bude doterajší veľvyslanec v Bielorusku Tomáš Pernický. Pavel to v utorok oznámil na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Skúsenosti, zodpovednosť a schopnosť robiť zložité rozhodnutia. Tieto vlastnosti spájajú veľvyslancov Jaroslava Zajíčka, ktorého som si vybral na pozíciu riaditeľa Odboru zahraničného a Tomáša Pernického, ktorý sa stane riaditeľom Odboru protokolu," napísal Pavel na Twitteri.



Ocenil pozitívne referencie pre Zajíčka za zvládnuté české predsedníctvo v Rade EÚ. Česko jej predsedalo od júna do konca decembra 2022.



Miesto šéfa diplomacie KPR je neobsadené od januára, keď sa jeho vedúci Rudolf Jindrák stal veľvyslancom na Slovensku.



Zajíček je od roku 2016 zástupcom stáleho predstaviteľa ČR pri EÚ. Zároveň je predstaviteľom ČR vo Výbore stálych zástupcov členských štátov (COREPER I) v rámci Rady EÚ. V českej diplomacii pôsobí od roku 1999 a ako člen tímu vyjednával o vstupe Česka do EÚ.



Budúci riaditeľ protokolu Pernický spĺňa podľa Pavla kritériá na funkciu po odbornej aj ľudskej stránke. V diplomacii je od roku 1994. Pracoval ako zástupca veľvyslanca na Ukrajine, bol konzulom ČR v juhoafrickom Kapskom Meste a veľvyslancom v Gruzínsku. Od roku 2018 pôsobil v Bielorusku.



O menách ďalších spolupracovníkov Pavel nechcel zatiaľ hovoriť, s viacerými však diskutuje. Zatiaľ je známe, že šéfkou KPR bude doterajšia vedúca Kancelárie Senátu Jana Vohralíková a hovorkyňou bude jeho mediálna manažérka z predvolebnej kampane Markéta Řeháková.