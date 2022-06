Zahraničný výbor europarlamentu vyjadril podporu členstvu Srbska v EÚ

Brusel 14. júna (TASR) - Zahraničný výbor Európskeho parlamentu v utorok prijal správu, v ktorej vyjadruje podporu "budúcemu členstvu Srbska v EÚ", ale zároveň konštatuje, že perspektíva rozšírenia si vyžaduje zapojenie Srbska do potrebných reforiem a záväzok dodržiavať európske normy a hodnoty.



Ako informovala agentúra Tanjug, táto výročná správa bola schválená 50 europoslancami. Proti hlasovali piati a traja sa hlasovania zdržali.



Správa sa zmieňuje o zásadách právneho štátu v Srbsku a normalizácii vzťahov s Kosovom. Píše sa v nej aj o pripojení Belehradu k sankciám EÚ voči Rusku, pričom sa to označuje za kľúčový prvok, ktorý bude rozhodovať o celkovom pokroku Srbska na jeho ceste do EÚ.



Podľa Tanjugu bola správa zahraničného výboru EP zmenená a doplnená tak, aby obsahovala aj požiadavku právne záväznej dohody o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou na základe "vzájomného uznania". Je to prvýkrát, čo sa vzájomné uznanie spomína v dokumente inštitúcie EÚ ako požadované riešenie pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom.



EP v správe opätovne vyzýva Srbsko, aby prijalo opatrenia na ďalšie zlepšenie stavu slobody médií a zaručilo slobodu prejavu, nezávislosť a pluralitu médií.



Správa chváli pokrok Srbska v oblasti rozvoja fungujúceho trhového hospodárstva, ako aj jeho spoluprácu v oblasti migrácie.



Dokument sa dostane na záverečné hlasovanie v pléne europarlamentu začiatkom júla, keď bude prijatý ako právne nezáväzné uznesenie o Srbsku.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v reakcii v utorok povedal, že napriek rastúcemu euroskepticizmu v krajine Srbsko je jednoznačne "na európskej ceste". Dodal, že Srbsko sa musí držať politiky, ktorá je v súlade s jeho záujmami.



Ako v utorok informovala rozhlasová stanica B92, stály spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko, slovenský europoslanec Vladimír Bilčík, po hlasovaní uviedol, že tohtoročná správa o Srbsku jednoznačne konštatuje, že "perspektíva členstva je veľmi jasná". Srbsko však musí na tejto ceste dosiahnuť pokrok.



"Rozhodný pokrok možno dosiahnuť, ak a keď Srbsko podnikne kroky na zosúladenie so zahraničnou politikou EÚ," uviedol Bilčík.



Bilčík podotkol, že veľká časť správy sa odvoláva na ruskú agresiu proti Ukrajine a vyzýva Srbsko, aby urobilo "rozhodnú voľbu" a bolo "na správnej strane dejín, pokiaľ ide o túto agresiu".



Vo svojej reakcii na výsledok hlasovania Bilčík uviedol, že nie je spokojný so zmienkou o vzájomnom uznávaní Srbska a Kosova. Vysvetlil, že "väčšina v Európskom parlamente uznáva nezávislosť Kosova a politickým rozhodnutím väčšiny bolo nájsť to v texte". Pripomenul, že EP nerozhoduje o uznaní Kosova. "Momentálne nevidíme žiadne kroky smerujúce k uznaniu Kosova zo strany piatich členských štátov, ktoré ho neuznávajú," dodal.