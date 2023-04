Maďarský zahraničný výbor odmietol návrh zatknúť Putina v Maďarsku

Budapešť 19. apríla (TASR) - Členovia zahraničného výboru maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz zamietli návrh poslancov opozičnej Demokratickej koalície (DK), ktorý by umožnil zadržať a odovzdať ruského prezidenta Vladimíra Putina Medzinárodnému trestnému súdi (ICC) pri jeho prípadnej návšteve Maďarska. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom v stredu informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý slúži Putinovi, keď od neho kupuje drahý ruský plyn, ide okrem Putina iba o zisk a nezaujíma ho život ukrajinských detí ani maďarských občanov, povedala Ágnes Vadaiová, členka výboru z opozičnej DK na online tlačovej konferencii.



Na Putina ICC vydal medzinárodný zatykač. V prípade jeho príchodu do Maďarska by ho napriek tomu miestne orgány nezadržali, oznámil 23. marca v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás. "Nemôžeme zatknúť ruského prezidenta, pretože zákon, ktorý by to umožňoval, nebol vyhlásený," povedal Gulyás s odvolaním sa na Rímsky štatút, ktorý položil základy fungovania ICC. Dokument z roku 1998 síce Maďarsko podpísalo, nebol však zverejnený v maďarskom vestníku, preto táto medzinárodná zmluva nie je platná podľa maďarského práva, spresnil.



Šéf úradu vlády dodal, že podľa postoja vtedajšieho prezidenta Jánosa Ádera a vlády je dohoda v rozpore s maďarskou ústavou, preto ju nebolo možné vyhlásiť bez zmeny ústavy.



ICC 17. marca vydal zatykač na Putina za nezákonné deportácie ukrajinských detí do Ruska, čo je vojnový zločin. Pre podobné obvinenia vydal ICC zatykač aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)