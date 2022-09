Zahraničných štátnikov budú na pohreb Alžbety prepravovať autobusmi

Londýn 12. septembra (TASR) - Zahraniční hostia a hlavy štátov, ktorí pricestujú na pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., budú do Westminsterského opátstva zvážať autobusmi. Vyplýva to z vládnych inštrukcií, o ktorých v pondelok informoval denník The Guardian.



Štátnici nebudú môcť na prepravu do dejiska pohrebu v londýnskom Westminsterskom opátstve použiť vlastné automobily. Tými budú prichádzať len na "centrálne zhromaždisko" v západnej časti Londýna, odkiaľ budú do Westminsteru hromadne prepravovaní autobusmi, ktoré poskytne britská vláda. Obáva sa totiž, že by príliš veľký počet áut mohol v deň pohrebu ochromiť dopravu v Londýne.



Vládne inštrukcie ďalej nabádajú prezidentov, kráľov či predsedov vlád, aby na cestu do Británie použili namiesto vlastných lietadiel bežné komerčné letové linky. Toto opatrenie má za cieľ predísť upchávaniu londýnskych letísk.



Smútoční hostia zo zahraničia by taktiež mali prísť s čo najmenším sprievodom. Jednotlivé hlavy štátov by v ideálnom prípade mali pricestovať len s partnermi, bez detí či ďalších rodinných príslušníkov, píše Politico. Britská vláda varovala, že "pre obmedzený počet miest na pohrebe a ďalších sprievodných obradoch by rodine, sprievodu či personálu zahraničného hosťa nemusel byť povolený vstup".



"Zahraniční hostia by mali na pohreb kráľovnej Alžbety II., respektíve prvý súvisiaci obrad, ktorého sa zúčastnia, pricestovať aspoň deň vopred," uvádzajú ďalej inštrukcie.



Londýnske Letisko Heathrow nebude pred pohrebom kráľovnej dostupné pre súkromné lety ani parkovanie lietadiel. Ak hlavy štátov nemôžu pricestovať komerčnými letmi, musia priletieť na iné londýnske letiská. Smútoční hostia sa taktiež nebudú môcť prepravovať vrtuľníkmi.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Jej syn a následník britského trónu princ Charles sa automaticky stal novým kráľom, Karolom III.



Štátny pohreb kráľovnej sa bude konať v pondelok 19. septembra o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). Očakáva sa, že sa na ňom zúčastnia desiatky prezidentov, kráľov, kráľovien a premiérov z celého sveta. Svoju účasť už prisľúbili šéf Bieleho domu Joe Biden, japonský cisár Naruhito či prezidenti Turecka a Brazílie Recep Tayyip Erdogan a Jair Bolsonaro.