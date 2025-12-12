< sekcia Zahraničie
Záhreb daroval Ukrajine svoje tanky M-84
Autor TASR
Záhreb 12. decembra (TASR) - Chorvátsko kupuje 44 nemeckých tankov Leopard 2A8 v hodnote 1,48 miliardy eur. Ide o jednu z najväčších obranných akvizícií jadranskej krajiny, ktorá sa postupne zbavuje techniky z obdobia socializmu. TASR o tom píše podľa piatkovej správy portálu Euronews.
Nemecké tanky Leopard nahradia starnúce chorvátske M-84, čo bola juhoslovanská modifikácia sovietskych tankov T-72 z 80. rokov 20. storočia. Minister obrany Ivan Anušič podpísal dohodu v Berlíne za prítomnosti premiéra Andreja Plenkovića a nemeckého kancelára Friedricha Merza, uviedlo chorvátske ministerstvo obrany.
„Chorvátsko postupne opúšťa východnú vojenskú technológiu a prechádza na západnú a partnerstvo s Nemeckom je jedným zo spôsobov, ako neustále posilňujeme spoluprácu v oblasti obrany,“ povedal Plenković.
Dohoda je súčasťou širšieho modernizačného programu v hodnote dve miliardy eur, ktorý tiež zahŕňa 18 húfnic CAESAR, 420 nákladných vozidiel Tatra a vybavenie proti dronom.
Berlín kompenzoval Záhreb sumou 144,8 milióna eur za 30 tankov M-84A4 Snajper a 30 bojových vozidiel pechoty M-80, ktoré Chorvátsko koncom roka 2024 previezlo do Nemecka. Následne ich Berlín daroval Ukrajine. Záhreb poskytol Ukrajine proti ruskej invázii vojenskú pomoc vo výške približne 181 miliónov eur.
Dodávky tankov Leopard 2A8 sú naplánované medzi rokmi 2028 a 2030 a ich súčasťou budú aj simulátory, náhradné diely a plná logistická podpora, uvádzajú špecializované obranné agentúry.
Chorvátsko ako členská krajina NATO zvýšilo obranný rozpočet v roku 2024 o 22,2 percenta oproti roku 2023 a v roku 2025 o ďalších 18,2 percenta, vyplýva z údajov ministerstva obrany.
Cieľom Záhrebu je prekročiť dve percentá HDP na výdavky na obranu do roku 2027, dosiahnuť 2,5 percenta do roku 2027 a tri percentá do roku 2030.
