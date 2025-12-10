< sekcia Zahraničie
Záhrebská katedrála je už bezpečná pre veriacich
Zemetrasenie mesto zasiahlo 22. marca 2020 a vážne poškodilo najmä veže historickej katedrály.
Autor TASR
Záhreb 10. decembra (TASR) - Záhrebská katedrála, ktorú vážne poškodilo zemetrasenie v roku 2020, je teraz bezpečná pre veriacich. V utorok večer to v spravodajstve verejnoprávnej televízie HTV uviedol Damir Lazarevič, projektant rekonštrukčných prác. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Damir Lazarevič zo Stavebnej fakulty Záhrebskej univerzity pre HTV uviedol, že neexistujú žiadne bezpečnostné prekážky pre opätovné otvorenie katedrály pre veriacich a návštevníkov. Pravdepodobne sa to stane už na Štedrý večer.
„Pokiaľ ide o stavebnú profesiu, statikov a dodávateľov, už neexistujú žiadne ďalšie prekážky,“ povedal s tým, že všetky stavebné práce v rámci naliehavých opatrení boli dokončené. Ťažké lešenie bolo odstránené a prebieha čistenie a príprava interiéru. „Bezpečnosť je zabezpečená. Čoskoro bude dokončený aj tunel vedúci od vstupu na stavenisko do katedrály,“ povedal.
„Ťažko sa to dá vyjadriť v číslach, ale určite je to bezpečnejšie ako pred rokom 2020. Bezpečnosť pre verejnosť nie je v žiadnom prípade ohrozená. Ak by počas omše došlo k zemetraseniu, nikomu by sa nič nestalo,“ povedal Lazarevič s tým, že v porovnaní s obdobím pred zemetrasením sa konštrukcia katedrály posilnila.
Zemetrasenie mesto zasiahlo 22. marca 2020 a vážne poškodilo najmä veže historickej katedrály.
Damir Lazarevič zo Stavebnej fakulty Záhrebskej univerzity pre HTV uviedol, že neexistujú žiadne bezpečnostné prekážky pre opätovné otvorenie katedrály pre veriacich a návštevníkov. Pravdepodobne sa to stane už na Štedrý večer.
„Pokiaľ ide o stavebnú profesiu, statikov a dodávateľov, už neexistujú žiadne ďalšie prekážky,“ povedal s tým, že všetky stavebné práce v rámci naliehavých opatrení boli dokončené. Ťažké lešenie bolo odstránené a prebieha čistenie a príprava interiéru. „Bezpečnosť je zabezpečená. Čoskoro bude dokončený aj tunel vedúci od vstupu na stavenisko do katedrály,“ povedal.
„Ťažko sa to dá vyjadriť v číslach, ale určite je to bezpečnejšie ako pred rokom 2020. Bezpečnosť pre verejnosť nie je v žiadnom prípade ohrozená. Ak by počas omše došlo k zemetraseniu, nikomu by sa nič nestalo,“ povedal Lazarevič s tým, že v porovnaní s obdobím pred zemetrasením sa konštrukcia katedrály posilnila.
Zemetrasenie mesto zasiahlo 22. marca 2020 a vážne poškodilo najmä veže historickej katedrály.