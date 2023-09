Na tabuľku kosovskej ambasády v Záhrebe dali nálepku srbskej vlajky

Záhreb 29. septembra (TASR) - Neznámy páchateľ prilepil v noci na piatok nálepku so srbskou vlajkou na tabuľu s názvom kosovského veľvyslanectva v chorvátskom hlavnom meste Záhreb. Prípad nahlásili tamojšej polícii a ministerstvu zahraničných vecí. Pre tlačovú agentúru HINA to v piatok uviedla poslankyňa za etnické menšiny v chorvátskom parlamente Ermina Lekajová Prljaskajová, informuje TASR.



Poslankyňa odsúdila tento čin ako pokus spôsobiť nepokoj. Informovala tiež, že veľvyslanectvo požiadalo o policajnú ochranu. Podľa nej polícia a ministerstvo zahraničných vecí na hlásenie zareagovali. Vyjadrila nádej, že záznamy z bezpečnostných kamier pomôžu identifikovať páchateľa.



Lekajová Prljaskajová vyhlásila, že to bol provokačný čin, ktorý mal spôsobiť paniku po nedávnych prestrelkách v Kosove, keď bol zabitý kosovský policajt a viacerí srbskí útočníci.



"Dúfam, že Srbi, ktorí žijú v Chorvátsku, sa dištancujú od tohto činu," dodala.



V nedeľu 24. septembra na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



Ide o najvážnejší incident za niekoľko uplynulých rokov a Kosovo obviňuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident Alexander Vučič odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.