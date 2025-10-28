< sekcia Zahraničie
Prieskum: Zákaz mobilov v Záhrebe zvýšil aktivitu žiakov
Autor TASR
Záhreb 28. októbra (TASR) - Na základe odporúčania mesta Záhreb platí v tomto školskom roku pre približne 100 základných škôl v meste zákaz mobilných telefónov. Na základe výsledkov prieskumu zverejneného 27. októbra viceprimátorka Danijela Dolenecová informovala, že školy hlásia väčšiu interakciu medzi žiakmi, ich lepšie sústredenie a pokles digitálneho násilia medzi rovesníkmi. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
„Väčšina detí sa novým pravidlám rýchlo prispôsobila. Podľa učiteľov je škola teraz hlučnejšia, ale pozitívnym spôsobom, pretože pozornosť sa už nesústreďuje na obrazovky, ale na rozhovory s rovesníkmi,“ povedala Dolenacová na tlačovej konferencii.
Podľa jej slov možno pozitívne účinky rozdeliť do troch oblastí: väčšia sociálna interakcia medzi žiakmi, zlepšenie kvality výučby a študijných výsledkov a menej digitálneho násilia medzi deťmi. Považuje to za dôležitý krok, ktorý ale nerieši celý problém.
Podľa štúdie Inštitútu pre sociálny výskum v Záhrebe z roku 2022 podporuje zákaz mobilných telefónov v školách približne 85 percent učiteľov. Do štúdie sa zapojilo viac ako 1700 učiteľov a viac ako 7500 žiakov v Chorvátsku.
Psychiatrička Ivana Kekinová, ktorá je tiež poslankyňou parlamentu za stranu Možemo!, predložila návrh zákona o digitálnej ochrane detí, ktorý má regulovať používanie mobilných zariadení na základných školách na národnej úrovni.
Deti by si stále mohli nosiť telefóny do školy, ale museli by ich po príchode vypnúť a bezpečne uschovať. Výnimky by boli povolené len pre lekárske potreby, povedala Kekinová.
Prístup na internet na školách by blokoval sociálne médiá a nevzdelávací obsah. Návrh tiež zavádza systém overovania veku a súhlasu rodičov s používaním sociálnych médií. Deti do 15 rokov by si mohli vytvárať profily iba s výslovným súhlasom rodičov. Platformy by boli povinné zavádzať systém prevencie a reakcie na digitálne násilie a bezodkladne takýto obsah odstraňovať.
Kekinová sa odvolala na štatistiky, podľa ktorých deti vo veku od deväť do 15 rokov trávia viac ako tri hodiny denne na obrazovkách a sociálnych sieťach. Tretina detí zažíva online násilie aspoň raz mesačne, pričom štvrtina sa ho sama dopúšťa. Chorvátsky štát doteraz nemal žiadny zákon na ochranu detí v digitálnom priestore, dodala.
