Zahynul kalif Islamského štátu, vraj v boji s nepriateľmi Alaha

Bagdad 30. novembra (TASR) - Vodca Islamského štátu, Iračan abú Hasan al-Hášimí al-Kuraší zahynul "v boji s nepriateľmi Alaha", oznámil v stredu hovorca tejto militantnej skupiny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorca vo zvukovej nahrávke nespresnil dátum ani miesto úmrtia takzvaného kalifa Islamského štátu (IS). Novým vodcom IS sa podľa neho stal abú al-Husajn al-Husajní al-Kuraší. Z arabského kmeňa Kurajšovcov pochádzal prorok Mohamed, takže aj kalifovia IS musia pochádzať z tohto kmeňa.



Islamský štát v roku 2014 ovládol veľké časti územia Sýrie a Iraku, na ktorých následne vyhlásil kalifát. V Iraku utrpel porážku v roku 2017 a v Sýrii o dva roky neskôr. Spiace bunky tejto sunnitskej militantnej organizácie však naďalej vykonávajú útoky v oboch krajinách a aj inde vo svete.



Predchádzajúci vodca IS abú Ibráhím al-Hášimí al-Kuraší zahynul po tom, čo vo februári počas útoku amerických špeciálnych jednotiek v sýrskej provincii Idlib sám odpálil bombu. Podobným spôsobom vlastnou rukou zahynul v roku 2019 v Idlibe aj prvý kalif IS abú Bakr al-Baghdádí.