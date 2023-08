ZAHYNULI DVE DETI: V Afganistane útočníci hodili do domu ručný granát

Kábul 8. augusta (TASR) - Dve deti zahynuli a ďalšie tri osoby utrpeli zranenia, keď neznámi útočníci hodili ručný granát do domu na východe Afganistanu. V utorok to uviedla afganská televízia TOLOnews s odvolaním sa na miestnu políciu, informuje agentúra DPA.



Útok sa odohral v severnej časti afganskej provincie Nangarhár. Ďalšie detaily polícia neposkytla.



Počet ozbrojených útokov v Afganistane výrazne klesol po tom, ako sa v auguste 2021 v krajine k moci dostalo hnutie Taliban, konštatuje DPA. K zriedkavým útokom v krajine sa zvyčajne hlási militantná organizácia Islamský štát (IS).



Regionálna odnož IS údajne naďalej aktívne pôsobí na východe Afganistanu hoci Taliban tvrdí, že zlikvidoval všetky útočiská tejto militantnej skupiny.