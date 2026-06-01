Zaistený ropný tanker Tagor eskortujú na kotvisko
Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Ropný tanker Tagor, ktorý bol v nedeľu zadržaný v Atlantiku pre podozrenie z porušovania medzinárodných sankcií, je „v súčasnosti eskortovaný plavidlami francúzskeho námorníctva na kotvisko“. Podľa webu denníka Le Monde to v pondelok oznámila Atlantická námorná prefektúra (PREMAR Atlantique), píše TASR.
K zadržaniu tankera došlo v nedeľu v oblasti ležiacej viac ako 400 námorných míľ (740 kilometrov) západne od cípu Bretónska na severozápade Francúzska. Tanker sa vydal na plavbu z ruského mesta Murmansk, doplnil Le Monde.
PREMAR Atlantique v súvislosti s nedeľným zadržaním spresnila, že po nalodení kontrolného tímu sa pri preskúmaní dokumentov potvrdilo podozrenie týkajúce sa nezrovnalostí s vlajkou, pod ktorou sa loď plavila. O prípade bol informovaný prokurátor v Breste. Ďalšie preverovanie bude pokračovať na kotvisku.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom príspevku na sieti X informoval, že plavidlo Tagor bolo zaistené v nedeľu v Atlantickom oceáne, „na otvorenom mori, s podporou viacerých partnerov vrátane Spojeného kráľovstva, v prísnom súlade s morským právom.“
Zadržanie tankera Tagor je už štvrtým podobným zásahom francúzskych úradov. Predchádzali mu prípady lodí Deyna a Grinch, ktoré boli zadržané v Stredozemnom mori v marci a januári 2026, ako aj tankera Boracay, zaisteného v septembri 2025 pri pobreží Bretónska, keď sa plavil bez vlajky. Všetky tri plavidlá mohli po zaplatení pokút pokračovať v plavbe.
S cieľom posilniť boj proti lodiam tzv. ruskej tieňovej flotily Francúzsko 8. apríla oznámilo, že chce zdvojnásobiť tresty za plavbu bez riadnej registrácie pod vlajkou a za neuposlúchnutie výziev orgánov.
Tieňová flotila je neoficiálna sieť stoviek starých a často hrdzavých tankerov, ktorú štáty ako Rusko, Irán či Venezuela využívajú na vývoz ropy s cieľom obchádzať medzinárodné sankcie. Tieto lode sa plavia pod vlajkami tretích krajín, často menia názvy aj majiteľov. Keďže ide o zastarané plavidlá bez riadnej údržby, predstavujú obrovskú hrozbu ekologickej katastrofy a úniku ropy do oceánov.
