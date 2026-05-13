Zakarpatsko čelilo najmasívnejšiemu útoku od začiatku ruskej invázie
Roj dronov podľa zistení ukrajinskej armády smeroval aj na mesto Mukačevo. Na sociálnych sieťach koluje aj informácia o údajnom výbuchu v Užhorode.
Autor TASR
Kyjev 13. mája (TASR) - Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Šáhid a Geraň. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. S odvolaním sa na veliteľa Zakarpatskej oblastnej štátnej správy Myroslava Byleckého a zdroje ukrajinskej armády o tom informovala agentúra RBK-Ukrajina, píše TASR.
Vo svojom príspevku na sieti Telegram Byleckyj dodal, že ruské útoky v Zakarpatsku si nevyžiadali obete ani zranených.
Byleckyj priznal, že niektoré z dronov dosiahli svoje ciele. Prevádzka objektov kritickej infraštruktúry však nebola narušená. Presnejšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii.
Terčom stredajších útokov, do ktorých Rusko nasadilo takmer 900 dronov, bol aj Kyjev, Rivnianska, Volynská, Odeská, Chmeľnycká, Ľvovská i ďalšie oblasti. Nateraz je nahlásených šesť obetí a desiatky zranených vrátane detí. Na viacerých objektoch civilnej infraštruktúry vznikli materiálne škody. Došlo aj k núdzovým odstávkam v dodávkach elektriny.
Vo svojom príspevku Byleckyj apeloval na obyvateľov oblasti, aby sa ukryli do bezpečia a neignorovali letecké poplachy, pretože útoky na túto časť Ukrajiny pokračujú.
Ukrajinská vojenská rozviedka HUR uviedla, že ruská armáda začala používať novú taktiku v podobe reťazového vypúšťania útočných dronov Šáhid pozdĺž hranice s Bieloruskom. Týmito rojmi dronov sa ruská armáda pokúša zahltiť ukrajinskú protivzdušnú obranu, aby obmedzila jej schopnosť reagovať na možné raketové údery.
