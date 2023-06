Zákaz olejových a plynových kotlov odmieta 49 % Nemcov

Berlín 1. júna (TASR) - Dvaja z troch obyvateľov Nemecka sa obávajú, že plánované opatrenia na prechod k ekologickejším technológiám vykurovania budov im prinesú neprimeranú finančnú záťaž. V prieskume pre televíznu stanicu ARD tento názor vyjadrilo 67 % respondentov. Ďalších 28 % túto obavu neprechováva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Infratest Dimap, ďalej ukázal, že vládny plán zakázať v dohľadnom čase metódy vykurovania škodiace klíme považuje za nesprávny 49 % obyvateľov. Opačný názor vyjadrilo 45 % respondentov.



Návrh reformy energetického zákona stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 % energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn.



Predkladateľ zákona, minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených tvrdí, že vláda zohľadní sociálne aspekty a transformáciu bude sprevádzať balík finančnej podpory v hodnote niekoľkých miliárd eur. V rámci trojčlennej vládnej koalície proti plánu ostro vystupuje liberálna strana FDP.