Zákaz preletov sa vzťahuje aj na ruské drony, rozhodol nórsky súd

Oslo 30. júna (TASR) - Zákaz ruských letov nad Nórskom, ktorý bol zavedený v reakcii na vojnu na Ukrajine, sa vzťahuje aj na drony. Rozhodol o tom v piatok nórsky najvyšší súd, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rozhodnutie súdu by mohlo viesť k opätovnému súdeniu Rusa Andreja Jakunina, syna niekdajšieho blízkeho spojenca prezidenta Vladimira Putina. Vlani ho oslobodili spod obvinení súvisiacich s preletom dronu nad Špicbergami počas výletu loďou.



Okresný a odvolací súd Jakunina oslobodili s tým, že zákaz na prelety nad územím Nórska a Európskej únie pre ruských občanov a subjekty, sa nevzťahuje na drony.



Nórsky najvyšší súd však dospel v piatok k inému záveru. Podľa neho sa termín, ktorým sú v európskych sankčných dokumentoch označujú letecké dopravné prostriedky, vzťahuje aj na drony.



Nórsko nie je členom Európskej únie, no často sa pripája k mnohým jej rozhodnutiam, pripomína AFP.



Podľa nórskeho najvyššieho súdu by okresný súd mohol prehodnotiť Jakuninov prípad a oslobodzujúce rozhodnutie aj vo svetle ďalších argumentov jeho právneho tímu.



Právnici Jakunina argumentujú, že 48-ročný podnikateľ má aj britské občianstvo a väčšinu stykov má mimo Ruska, čo ho podľa nich oslobodzuje spod obvinení. Okrem toho sa právnikom nepozdáva aj nejasnosť pravidiel.



Jakuninov otec Vladimir je bývalým šéfom ruských železníc a občas sa o ňom hovorí ako o Putinovom dôverníkovi.



Nórsko sa stalo po invázii na Ukrajinu najväčším dodávateľom zemného plynu do Európy. Po výbuchoch na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mri tiež posilnilo bezpečnosť v blízkosti citlivých miest ako sú energetické objekty.