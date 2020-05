Zákaz pricestovania z Brazílie začne v USA platiť už od utorka

Washington 26. mája (TASR) - Zákaz cestovania do USA z Brazílie z dôvodu rozšírenia infekčnej choroby COVID-19 v najviac postihnutej krajine Latinskej Ameriky začne platiť už od utorka. V pondelok to oznámil Biely dom, informovala agentúra AP.



Zákaz sa vzťahuje na cudzincov, ktorí sa nachádzali v Brazílii 14 dní predtým, ako sa snažili vycestovať do Spojených štátov. Pôvodne malo nariadenie začať platiť až od štvrtka. Biely dom túto zmenu bližšie nekomentoval.



Hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová toto opatrenie v nedeľu predstavila ako krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má ochrániť USA.



Trump už zakázal pricestovať ľuďom prichádzajúcim z Číny a európskych krajín, ktoré boli vážne zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Americký prezident minulý týždeň uviedol, že zvažuje uvalenie podobných obmedzení aj na Brazíliu.



Najväčšia juhoamerická krajina podľa údajov brazílskeho ministerstva zdravotníctva eviduje viac ako 374.898 prípadov ochorenia COVID-19, čo je po USA druhý najvyšší počet infikovaných na svete. Ochoreniu v Brazílii doteraz podľahlo 23.473 ľudí.



V Spojených štátoch za predchádzajúcich 24 hodín zaznamenali ďalších 532 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich celkový počet stúpol na 98.218, píše agentúra AFP.



Z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) vyplýva, že v USA bolo dosiaľ potvrdených vyše 1,66 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý ochorenie spôsobuje.



USA zostávajú krajinou, ktorú pandémia koronavírusového ochorenia zasiahla najťažšie, pokiaľ ide o počet úmrtí i počet potvrdených prípadov infekcie.