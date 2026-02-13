< sekcia Zahraničie
Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodol britský súd
Rozhodnutie vlády napadla na súde spoluzakladateľka Palestine Action Huda Ammoriová.
Autor TASR
Londýn 13. februára (TASR) - Rozhodnutie britskej vlády zakázať propalestínsku skupinu Palestine Action je nezákonné. Rozhodol o tom v piatok londýnsky Vrchný súd, ktorý tak vyhovel žalobe skupiny označenej Londýnom za teroristickú organizáciu. Zákaz však aspoň nateraz zostáva v platnosti, kým nepadne verdikt v odvolaní, ktoré sa chystá podať vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice BBC.
Zákaz na návrh britskej ministerky vnútra Yvette Cooperovej vstúpil do platnosti začiatkom júla minulého roka po tom, čo propalestínski aktivisti vnikli na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) Airbus Voyager.
Rozhodnutie vlády napadla na súde spoluzakladateľka Palestine Action Huda Ammoriová. Členovia skupiny i jej prívrženci Londýn kritizovali a označili ho za autoritárske. Tvrdia, že presadzujú občiansku neposlušnosť, avšak nenásilne. Skupina sa v Británii dlhodobo zameriava na zbrojársky priemysel, pričom odsudzuje britskú podporu Izraela. Jej zákaz kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
Za členstvo v Palestine Action či jej podporu hrozí trest odňatia slobody až na 14 rokov. Od jej vlaňajšieho júla britské úrady zadržali tisíce ľudí.
Vrchný súd uviedol, že zákaz predstavoval neprimeraný zásah do práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania. Ponechal ho však v platnosti, aby mali Ammoriová a právni zástupcovia ministerstva vnútra čas predložiť súdu stanovisko k tomu, či by mal byť zákaz zrušený do rozhodnutia o odvolaní, napísala agentúra Reuters.
Zákaz na návrh britskej ministerky vnútra Yvette Cooperovej vstúpil do platnosti začiatkom júla minulého roka po tom, čo propalestínski aktivisti vnikli na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) Airbus Voyager.
Rozhodnutie vlády napadla na súde spoluzakladateľka Palestine Action Huda Ammoriová. Členovia skupiny i jej prívrženci Londýn kritizovali a označili ho za autoritárske. Tvrdia, že presadzujú občiansku neposlušnosť, avšak nenásilne. Skupina sa v Británii dlhodobo zameriava na zbrojársky priemysel, pričom odsudzuje britskú podporu Izraela. Jej zákaz kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
Za členstvo v Palestine Action či jej podporu hrozí trest odňatia slobody až na 14 rokov. Od jej vlaňajšieho júla britské úrady zadržali tisíce ľudí.
Vrchný súd uviedol, že zákaz predstavoval neprimeraný zásah do práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania. Ponechal ho však v platnosti, aby mali Ammoriová a právni zástupcovia ministerstva vnútra čas predložiť súdu stanovisko k tomu, či by mal byť zákaz zrušený do rozhodnutia o odvolaní, napísala agentúra Reuters.