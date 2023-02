Zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na OH žiada 35 krajín

Londýn 10. februára (TASR) - Skupina 35 krajín bude požadovať zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Paríži. Podľa britského denníka The Guardian o tom v piatok informovala litovská ministerka športu Jurgita Šiugždiniené.



Na online stretnutí, ktoré bolo venované práve spomínanej výzve, sa zúčastnili príslušní ministri 35 štátov vrátane USA, Nemecka či Austrálie, informuje TASR.



Šiugždiniené na margo výsledku rokovaní konštatovala: "Ideme smerom, že nie je potrebný žiadny bojkot, pretože všetky krajiny sú jednomyseľné."



"Bolo to veľmi produktívne stretnutie predstaviteľov 35 krajín," napísala na Twitteri britská ministerka kultúry Lucy Fraserová.



Fraserová podľa vlastných slov prezentovala stanovisko Spojeného kráľovstva: "Pokiaľ ruský prezident Vladimir Putin bude pokračovať vo svojej barbarskej vojne, Rusko a Bielorusko by nemali byť zastúpené na olympijských hrách."



Účastníkom telemosta sa prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý pripomenul, že ruská armáda aj dnes útočila raketami na civilnú infraštruktúru na Ukrajine a zdôraznil, že na inváziu ruskej armády na Ukrajinu nemožno aplikovať princípy neutrality.



"Pokiaľ Rusko zabíja a terorizuje, zástupcovia teroristického štátu nemajú miesto na športových a olympijských súťažiach. A to sa nedá zakryť nejakou predstieranou neutralitou alebo bielou vlajkou. Pretože Rusko je teraz krajinou, ktorá krvou zašpiní všetko, dokonca aj bielu vlajku," vyhlásil Zelenskyj, ktorý pripomenul, že biele pásky na odevoch či biele zástavy v rukách alebo na autách ukrajinských civilistov nechránia pred zverstvami spáchanými príslušníkmi ruskej armády.



Výzva na stiahnutie Rusov a Bielorusov z hier v roku 2024 podľa agentúry Reuters zvýši tlak na Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý nedávno predložil návrhy, aby športovcom z Ruska a Bieloruska, ktorí nepodporili ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo umožnené súťažiť pod neutrálnou vlajkou.



Ukrajina sa proti tomu ohradila a pohrozila bojkotom hier, k čomu vyzvala aj ostatné členské krajiny MOV.



Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vo štvrtok opätovne vyzval Ukrajinu, aby prestala hroziť bojkotom OH 2024 v Paríži v prípade, že na podujatí budú štartovať Rusi a Bielorusi.



Bach poslal Ukrajinskému olympijskému výboru list, v ktorom upozornil, že by išlo o porušenie olympijskej charty. Pripomenul tiež, že podľa Organizácie Spojených národov je vylúčenie Rusov a Bielorusov diskriminujúce.



Ukrajinskí športovci v reakcii na jeho slová uviedli, že MOV si musí vybrať, na čej strane chce stáť. Naďalej požadujú vylúčenie športovcov z Ruska a Bieloruska z olympijských hier v Paríži.



"MOV stojí na zlej strane histórie a jeho list je ďalším dôkazom, aký vplyv má na neho Rusko. Odmeňuje Putinovu agresiu, kým obete vojny ho nezaujímajú. Je načase, aby sponzori, organizátori hier a vlády prestali tolerovať neustále poklonkovanie MOV Rusku. Je načase, aby MOV niesol za svoje činy zodpovednosť," uvádza sa v reakcii ukrajinských športovcov.