Zákaz vstúpiť na územie Ruska dostalo vyše 120 cudzincov

Moskva 22. apríla (TASR) - Rusko na 40 rokov zakázalo vstup na svoje územie 122 cudzincom, ktorí sa zúčastnili na nepovolených protestoch v Moskve. Podľa agentúry Interfax o tom vo štvrtok informoval Dmitrij Sergijenko, riaditeľ odboru pre otázky migrácie na moskovskom oddelení ministerstva vnútra.



Zástupca rezortu zároveň nespresnil, na ktorých protestných akciách sa títo cudzinci zúčastnili. Neuviedol ani krajiny, z ktorých cudzinci pochádzajú.



Úradmi nepovolené protesty sa konali naposledy v stredu, a to v Moskve i ďalších mestách Ruska. Ľudia vyšli do ulíc na podporu kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Pre väzneného Navaľného, ktorý drží v trestaneckej kolónii pri Moskve tri týždne protestnú hladovku, žiadali slobodu a náležitú lekársku starostlivosť. Ruská opozícia zorganizovala demonštrácie v desiatkach miest pričom najväčšia sa konala v hlavnom meste.



Stredajšie zhromaždenia neboli také mohutné ako demonštrácie, keď Navaľného zatkli v januári hneď po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov liečil a zotavoval po pokuse o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Vtedy vyšli do ulíc ruských miest desaťtisíce ľudí a vyše 11.000 ich bolo zatknutých.



Sergijenko tiež uviedol, že od začiatku roku 2021 sa ministerstvo vnútra zaoberalo desiatimi žiadosťami o vyhlásenie cudzích štátnych príslušníkov za nežiaducich na území Ruska. Podľa Sergijenka ide o osoby, v ktorých prípade existujú informácie o účasti na extrémistických alebo teroristických aktivitách.