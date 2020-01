Zákaz vstupu žien do plavárne v Dagestane vyvolal vlnu kritiky

Moskva 23. januára (TASR) - Nesúhlas a protesty zo strany ľudskoprávnych organizácií vyvolalo rozhodnutie vedenia plavárne s najväčším bazénom na prevažne moslimskom ruskom severnom Kaukaze zakázať vstup ženám. Tri miestne ženy už podali žalobu za protiústavnú rodovú diskrimináciu, informovala v stredu agentúra Reuters.



Andži aréna a kúpeľný komplex neďaleko Machačkaly, hlavného mesta ruskej republiky Dagestan, oznámila zákaz ešte v pondelok na Twitteri.



Rozhodnutie zakázať vstup ženám, ktoré mohli plaváreň doteraz navštevovať len počas piatkov v časoch vyhradených výlučne pre ne, obhajovalo vedenie zariadenia finančnými nákladmi.



"Bohužiaľ, počas dní vyhradených pre ženy sme nemali takmer žiadnych návštevníkov," citovala vyhlásenie vedenia na Instagrame agentúra RIA novosti.



Toto rozhodnutie vyvolalo vlnu polemiky v regióne, kde sa tradičné hodnoty islamu neraz dostávajú do rozporu s prevažne sekulárnymi hodnotami Ruska. Hoci na severnom Kaukaze je podľa agentúry Reuters bežné, že športové zariadenia ponúkajú návštevné hodiny oddelene pre mužov a ženy, úplný zákaz vstupu žien je v rozpore so zákonmi Ruskej federácie.



Fatima Abdulchalimovová (31) uviedla, že v dôsledku zákazu už nebude môcť používať bazén, a to napriek tomu, že v plavárni pracuje ako inštruktorka.



"Učím, ukazujem ľuďom správnu techniku (plávania) a teraz mám zakázaný vstup do vody," vyhlásila na margo nariadenia Abdulchalimovová — bývalá profesionálna plavkyňa.



"Myslím si, že to súvisí s náboženstvom, pretože sem chodí veľa nábožensky založených mužov," dodala s tým, že vstup do plavárne bol pôvodne umožňovaný mužom aj ženám v zmiešaných skupinách.