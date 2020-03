Zákaz vychádzania bude vo Francúzsku zrejme platiť dlhšie

Paríž 19. marca (TASR) - Zákaz vychádzania v súvislosti s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 vo Francúzsku bude pravdepodobne potrebné predĺžiť. Podľa spravodajského portálu France Info to vo štvrtok pripustila generálna riaditeľka vládnej agentúry pre verejné zdravie Genevieve Cheneová.



Spresnila, že treba počkať dva až štyri týždne, aby sa dala sledovať dynamika epidémie koronavírusu. Vysvetlila, že táto dynamika závisí od toho, ako každý jednotlivec dodržiava nariadenia vlády súvisiace s obmedzením pohybu osôb. Podľa názoru Cheneovej "významné zbrzdenie" epidémie koronavírusu by vo Francúzsku mohlo nastať v horizonte dvoch až štyroch týždňov.



K obmedzeniu slobody pohybu vo Francúzsku sa vo štvrtok vyjadril aj francúzsky minister vnútra Christophe Castaner, ktorý vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 ostro odsúdil tých, ktorí vládne nariadenie nerešpektujú.



"Sú medzi nami ľudia, ktorí sa považujú za hrdinov, keď porušujú pravidlá, a pritom sú to len idioti, ktorí v prvom rade ohrozujú sami seba". Napriek takýmto prípadom Castaner ocenil zmenu správania sa väčšiny Francúzov, ktorí zákaz vychádzania rešpektujú. "Prvé pravidlo, to najjednoduchšie, ktoré zachraňuje život, je: zostať doma," zdôraznil.



Za bezdôvodné vychádzanie z domu môže byť vo Francúzsku udelená pokuta vo výške 135 eur. Každý človek na ulici musí mať pri sebe formulár s písomným vyhlásením, na ktorom uvedie dôvod svojho pohybu mimo svojho domova: nákupy, cestu k lekárovi či do práce. Toto vyhlásenie musí byť v papierovej podobe, a nie v mobile.



V súvislosti s dôsledkami krízy vyvolanej epidémiou koronavírusu vyčlenilo francúzske ministerstvo kultúry 22 miliónov eur ako prvú pomoc ľuďom pôsobiacim v sektore divadelníctva, kinematografie, knižného priemyslu či výtvarného umenia. Ministerstvo uviedlo, že nasledovať budú ďalšie špecifické opatrenia, ktoré budú "reakciou na riziko likvidácie štruktúr pôsobiacich v oblasti kultúry".