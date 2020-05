Zákaz vychádzania počas pandémie sťažuje život polygamným mužom

Kuvajt 19. mája (TASR) - Tisíce kuvajtských mužov sa s ťažkosťami snažia rozdeliť svoj čas medzi viaceré manželky, ak žijú v rôznych domácnostiach. V tejto moslimskej krajine ležiacej v oblasti Perzského zálivu totiž platia prísne obmedzenia pohybu, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu, napísala v utorok agentúra AFP.



Jedným z takýchto o mužov je aj 45-ročný Abú Usmán. "Môj život je teraz zložitý," povedal agentúre AFP Abú Usmán, ktorý má desať detí s dvoma ženami. "Neustále sa pohybujem medzi nimi," dodal a zdôraznil, že nikdy by si nevybral len jednu z nich.



Kuvajt bohatý na ropu zaviedol v boji proti šíreniu koronavírusu jedny z najprísnejších opatrení v oblasti Perzského zálivu. V krajine sa zatiaľ nakazilo vyše 15.000 ľudí a pandémia si tam vyžiadala 118 ľudských životov.



Minulý týždeň Kuvajt oznámil "úplné" uzavretie krajiny do 30. mája. Pozastavené boli všetky aktivity v súkromnom aj verejnom sektore, okrem tých životne dôležitých.



Kuvajťania môžu pre zákaz vychádzania nakupovať iba potraviny raz za šesť dní, ale najprv musia dostať oficiálne elektronické povolenie. Inak majú dovolené odpustiť domácnosť na dvojhodinovú večernú prechádzku.



Mimo domu je povinné nosenie rúšok.



Tí, čo pravidlá porušia, môžu dostať pokutu do 16.000 dolárov a ísť do väzenia až na tri mesiace.



Množstvo kuvajtských polygamistov, tak ako Abú Usmán, však vyzývalo úrady, aby zmiernili obmedzenia pohybu.



Úrady na to zareagovali v nedeľu a zaviedli elektronické povolenia pre mužov s viac ako jednou manželkou - teraz môžu ísť dvakrát týždenne na hodinovú návštevu.



Tradičné islamské právo povoľuje moslimským mužom oženiť sa až so štyrmi ženami - tento zvyk mal najprv zaistiť blaho vdov a sirôt tých mužov, ktorí zahynuli v boji za islam.



Platí prísne pravidlo, že títo muži musia pristupovať k svojim manželkám rovnocenne a spravodlivo.



Abú Usmán sa s prvou manželkou oženil v roku 2001 a s druhou v roku 2006. Obe žijú v samostatných domoch v meste al-Džahrá, v prevažne beduínskej oblasti, asi 40 kilometrov západne od metropoly Kuvajt.



Abú Usmán povedal, že sa snaží starať o to, aby sa ani jedna jeho manželka necítila zanedbávaná, predovšetkým v tejto kríze, ktorá uzavrela doslova celý svet.



"Niekedy policajné hliadky chápu moju situáciu, ale občas musím požiadať o povolenie s argumentom, že mám 'stav rodinnej núdze'," vysvetlil.



Polygamia (mnohoženstvo) je vo väčšine moslimského sveta čoraz menej bežná. Tunisko bolo prvou prevažne moslimskou krajinou, ktorá túto prax zrušila, a to v roku 1956.



Kuvajt patril v rokoch 2010-2015 ku krajinám v oblasti Perzského zálivu s najvyšším percentom polygamných manželstiev - bolo ich vyše osem percent, ako uvádza štúdia Medzinárodného inštitútu pre manželstvo v Dauhe.