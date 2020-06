Zákaz vychádzania v New Yorku platí až do nedele

New York 2. júna (TASR) - Zákaz vychádzania, ktorý v americkom veľkomeste New York začne platiť od utorka 20.00 h miestneho času (od stredy 02.00 h SELČ), potrvá každý deň až do nedele 7. júna do 05.00 h miestneho času (11.00 SELČ). Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii newyorský starosta Bill de Blasio.



"Nebudeme tolerovať nijaké násilie. Nebudeme tolerovať útoky na policajtov a ani podnecovanie nenávisti," uviedol de Blasio. "Som presvedčený, že to zvládneme," dodal.



Uvoľňovanie karanténnych opatrení zavedených v dôsledku koronavírusovej pandémie bude pokračovať opäť v pondelok. Starosta tiež požiadal demonštrantov, aby "protestovali cez deň a potom išli domov".



De Blasio okrem toho vyjadril obavy, že protesty môžu napomôcť šíreniu ochorenia COVID-19. "Konanie protestov počas jedného či dvoch dní je jedna vec, no s ich ďalším pokračovaním sa nebezpečenstvo rozšírenia nákazy zvyšuje," konštatoval.



Starosta sa tiež vyjadril ku kroku náčelníka newyorskej polície Terencea Monahana, ktorý vyjadril podporu protestujúcim tým, že si s nimi spoločne pokľakol a chytil sa za ruky. "Presne to je správanie, aké by sme mali nasledovať," povedal de Blasio. Ešte predtým podporil Monahanov prístup aj na svojom twitterovom účte.