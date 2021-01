Zákaz vychádzania v niektorých oblastiach Francúzska predĺžia

Paríž 1. januára (TASR) - V niektorých francúzskych regiónoch v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie od soboty predĺžia zákaz vychádzania, ktorý tam bude v porovnaní so zvyškom krajiny začínať o dve hodiny skôr. Informovali o tom v piatok agentúry AFP a Reuters.



V 15 departementoch bude celoplošný zákaz vychádzania, ktorý na celom území Francúzska v súčasnosti platí od 20.00 h do 6.00 h, začínať o dve hodiny skôr - od 18.00 h. Ide o departementy na severovýchode a juhovýchode krajiny vrátane departementu Alpes-Maritimes, kde sa nachádza pobrežné mesto Nice. Pre Paríž toto dodatočné opatrenie zatiaľ neplatí, píše AFP.



"Vírus sa vo Francúzsku ďalej šíri, avšak nerovnomerne medzi regiónmi," povedal hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal. Dodal, že ak sa bude situácia v určitých oblastiach ďalej zhoršovať, vláda prijme potrebné rozhodnutia.



Schválenia tohto opatrenia sa dožadovali najmä starostovia miest čoraz viac znepokojení situáciou v tamojších nemocniciach, ktoré sú preťažené v dôsledku prílivu infikovaných pacientov.



Attal sa tiež zastal tempa, akým Francúzsko očkuje ľudí proti ochoreniu COVID-19. Doposiaľ tam totiž podľa televízie TF1 vakcínu dostalo 332 ľudí - v porovnaní s vyše 130.000 ľuďmi v Nemecku. Attal tvrdí, že Francúzsko sa zameriavalo na očkovanie ľudí v domovoch pre seniorov, čo podľa neho zaberá viac času.



Vo Francúzsku v súčasnosti platí celoplošný zákaz vychádzania od 20.00 h do 6.00 h. Ľudia môžu opustiť svoje domovy napríklad len za účelom cestovania do práce či návštevy lekára. Aktivity ako nakupovanie, športovanie či prechádzky sú zakázané.