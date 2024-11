Zákaz zahaľovania tváre začne vo Švajčiarsku platiť od 1. januára

Zürich 6. novembra (TASR) - Kontroverzný zákaz zahaľovania tváre na verejnosti vo Švajčiarsku, známy aj ako "zákaz nosenia buriek", začne platiť 1. januára 2025. Oznámila to v stredu tamojšia vláda, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Zákaz si Švajčiari veľmi tesne odhlasovali v referende z roku 2021, ktoré odsúdili moslimské združenia v krajine. Ľudové hlasovanie vtedy iniciovala rovnaká skupina, aká v roku 2009 zorganizovala aj úspešné referendum o zákaze výstavby nových minaretov.



Švajčiarska vláda v oznámení uviedla, že každému, kto nový zákaz po 1. januári poruší, bude hroziť pokuta do výšky 1000 švajčiarskych frankov (1065 eur).



Vláda však spresnila, že zákaz sa nevzťahuje na zahaľovanie tvárí v lietadlách a diplomatických či konzulárnych priestoroch a rovnako sa nebude vyžadovať pri moslimských náboženských obradoch či na iných modlitebných a posvätných miestach.



Zakrývanie tváre bude tiež ďalej povolené z dôvodov týkajúcich sa zdravia či bezpečnosti, tradícií alebo napríklad aj z dôvodu zlého počasia. Takéto zahaľovanie bude povolené aj na umeleckých či kultúrnych podujatiach a napríklad tiež v reklame.



V prípade, že je zahalenie tváre potrebné pre osobnú ochranu v rámci uplatňovania slobody prejavu a zhromažďovania, malo by byť podľa vlády tiež povolené za predpokladu, že ho už skôr odobrí príslušný úrad a že sa tým neohrozí verejný poriadok.