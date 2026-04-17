Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Zakladajúci člen Fideszu Kövér: Strana sa musí zomknúť

.
Maďarský premiér a predseda vládneho bloku Fidesz–KDNP Viktor Orbán (vpravo) vhadzuje svoj hlasovací lístok do volebnej schránky vedľa svojej družky Anikó Lévaiovej počas hlasovania v parlamentých voľbách vo volebnej miestnosti v Budapešti v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - Bývalá maďarská mimoparlamentná opozičná strana Tisza vedená Péterom Magyarom, ktorá teraz bude vládnuť, nemá žiadne ústavné obmedzenia, aby „Maďarsko priviedla do podoby našej najdivokejšej nočnej mory“. V rozhovore pre HírTV to povedal odchádzajúci predseda parlamentu a zakladajúci člen Fideszu László Kövér, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Voči tomu musí byť Fidesz „veľmi silný“, dodal Kövér podľa ktorého ráta s tým, že budú pokusy o rozbitie Fideszu.

„Nielen naša parlamentná frakcia, ktorá samozrejme nebude môcť zabrániť žiadnej legislatíve, ale aj naša politická komunita sa musí zomknúť,“ zdôraznil.

Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených