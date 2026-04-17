Zakladajúci člen Fideszu Kövér: Strana sa musí zomknúť
Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - Bývalá maďarská mimoparlamentná opozičná strana Tisza vedená Péterom Magyarom, ktorá teraz bude vládnuť, nemá žiadne ústavné obmedzenia, aby „Maďarsko priviedla do podoby našej najdivokejšej nočnej mory“. V rozhovore pre HírTV to povedal odchádzajúci predseda parlamentu a zakladajúci člen Fideszu László Kövér, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Voči tomu musí byť Fidesz „veľmi silný“, dodal Kövér podľa ktorého ráta s tým, že budú pokusy o rozbitie Fideszu.
„Nielen naša parlamentná frakcia, ktorá samozrejme nebude môcť zabrániť žiadnej legislatíve, ale aj naša politická komunita sa musí zomknúť,“ zdôraznil.
Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
