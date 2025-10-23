< sekcia Zahraničie
Zakladateľ charitatívnej organizácie čelí obvineniam zo zneužívania
Autor TASR
Viedeň 23. októbra (TASR) - Medzinárodná charitatívna organizácia SOS Children's Villages vo štvrtok informovala, že podľa jej zistení sa jej zakladateľ Hermann Gmeiner dopustil sexuálnych a fyzických útokov voči mladistvým. Pre agentúru DPA to uviedla hovorkyňa SOS Children's Villages Austria.
Obvinenia proti Gmeinerovi sa týkajú ôsmich detí a mladých ľudí zo štyroch domovov SOS Children's Villages v Rakúsku. Útoky boli údajne spáchané v rozmedzí 50.-80. rokov 20. storočia, uvádza sa vo vyhlásení organizácie v Innsbrucku. Obete v posledných rokoch absolvovali konania na ochranu obetí a dostali odškodnenie.
Hovorkyňa uviedla, že tieto prípady neboli potvrdené súdnymi rozsudkami, ale opierajú sa o „vierohodné a presvedčivé výpovede“. Dodala, že prípady boli interne zdokumentované už skôr, no na verejnosť sa dostali až teraz – v rámci rozsiahleho vyšetrovania iných obvinení zo zneužívania.
Na tieto obvinenia upozornil aj viedenský týždenník Falter, ktorý v posledných týždňoch zverejnil sériu prípadov údajných útokov zamestnancov SOS Children's Villages.
Rakúšan Hermann Gmeiner (1919 – 1986) sa začal venovať pomoci deťom po druhej svetovej vojne. V roku 1951 založil v meste Imst v spolkovej krajine Tirolsko prvú dedinku pre siroty a opustené deti. V súčasnosti pôsobí organizácia SOS Children's Villages vo viac než 130 krajinách a regiónoch sveta, kde poskytuje starostlivosť o deti a mladých ľudí, o ktorých sa ich rodičia nemôžu starať z rôznych dôvodov.
